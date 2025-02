Bajo la lupa aranceles y Donald Trump

A una semana que el presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, la diputada María Guadalupe Valdés Oyervides, advirtió que hay que estar atentos, pues de alguna manera buscará amedrentar al país.

En ese sentido la legisladora priista, mencionó que de entrada ya estamos complicados en la Región Centro de Coahuila.

“Y lo digo con respeto, he sido muy clara en mi postura siendo diputada del distrito y esta es una opinión personal pero que sigue el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum del compromiso presidencial que se hizo en esta región y la verdad es que poco hemos visto, si me dices complica a la región , si tuviéramos una producción como siempre la habíamos tenido te diría que si, ahorita nuestra situación es completamente distinta porque no tenemos ni siquiera la certeza”, mencionó.

Añadió que la presidenta va a emitir un decreto donde se condonen los impuestos que se deben al SAT, IMSS y/o Infonavit, para priorizar que los derechos y todas las prestaciones laborales de las familias y trabajadores sea el objeto principal de este proceso jurídico que está en AHMSA, que es la quiebra y que ya actualmente el síndico está haciendo el levantamiento de los bienes.

“Entonces si me dices que complica, por su puesto que nos complica como país por supuesto, hay que estar muy atentos de cómo el presidente de Estados Unidos va estar de alguna manera amedrentando a nuestro país y siempre va a tener persecución al parecer de sus intereses con nuestro país, en este caso mi opinión es que hay que estar atentos, que lo que sucedió como primer orden ejecutiva de Donald Trump al momento de decir que iba a poner arancel a todo pues, hoy se convierte en una nueva ley ejecutiva que viene a trazar”, señaló.

Señaló que hay empresas acereras que no están precisamente en la Región Centro pero si en el norte de Coahuila , y, todo lo que sea un arancel, por supuesto tiene que ver con el interés de las y los mexicanos.

“Tenemos que estar al pendiente de esta y las órdenes ejecutivas que vaya a emanar el presidente si, pero como coahuilense yo creo que nuestro gobernador Manolo Jiménez está haciendo lo que corresponde, blindar las fronteras, y seguir con la promoción de inversión para el estado”, resaltó.