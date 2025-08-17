Bacheo en Lerdo avanza en colonias y vialidades de mayor circulación

La Dirección de Obras Públicas mantiene trabajos de bacheo en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la movilidad vial y la seguridad de miles de habitantes.

El director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, informó que estas labores se llevan a cabo en zonas de mayor flujo vial y en atención a los reportes ciudadanos que llegan de manera constante a través de las diferentes plataformas municipales.

En los últimos días, el departamento de bacheo ha atendido colonias como Magisterial, Centro, Plácido Domingo, Las Flores, Los Reyes, Hijos de Ejidatarios, Villa Jardín, Privada Verano, Cerrada Los Puentes, Ampliación San Isidro, Las Cuevas, Mártires del 68, Niños Héroes, Juan E. García, San Jacinto y Javier Mina. También se han realizado trabajos en vialidades como el Canal Sacramento y el bulevar, Miguel Alemán.

Asimismo, se desplegó una brigada especial para atender de manera prioritaria calles del primer cuadro de la ciudad, donde la afluencia vehicular es mayor.

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a continuar reportando cualquier afectación en las vialidades para brindar atención oportuna y mantener las calles en óptimas condiciones. Los reportes pueden realizarse directamente en la Presidencia Municipal, acudiendo a la Dirección de Atención Ciudadana o enviando un mensaje de WhatsApp al 87-13-45-20-98, donde se le asignará un folio de seguimiento y se programará la reparación dentro de la agenda semanal.