Ayotzinapa: Renuncia Vidulfo Rosales como abogado de las familias; será colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 renunció a su papel, para sumarse como colaborador del próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.

Fue a finales de julio que Rosales anunció que en septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum daría a conocer nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa.

En ese momento, declaró ver un “retorno a la verdad histórica”, pero la presidenta Sheinbaum corregiría esa información presentando nuevas líneas de investigación.

Hugo Aguilar, futuro titular del Máximo Tribunal, ha sido criticado por su cercanía con el expresidente López Obrador y que durante el proceso electoral apareciera su nombre en los “acordeones” donde se enlistaban los candidatos preferentes a los distintos cargos judiciales en elección.

Pese a defender su independencia, Aguilar ha sostenido reuniones privadas con legisladores de Morena y durante la participación en un Encuentro Interinstitucional, el diputado Ricardo Monreal declaró “Hugo nunca hubiese sido ministro de la Corte, si no hay esta reforma; nunca habría un indígena llegado a la Corte y menos a ser presidente de este cuerpo colegiado que representa al Poder Judicial”

