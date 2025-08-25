Avanzan trabajos de rehabilitación de la Plaza Hidalgo en Madero

Regionales Francisco I. Madero Dengue San Pedro

MARY VÁZQUEZ

Avanzan los trabajos de rehabilitación de la Plaza Miguel Hidalgo, del municipio de Francisco I. Madero, en donde se invertirán poco más de 4.5 millones de pesos.

Las autoridades destacaron que, la importante de recuperar los espacios públicos y devolver a las familias lugares seguros y funcionales y en el caso de esa plaza es un sitio emblemático para la ciudad.

Se especificó que los trabajos consisten en; construcción de sanitarios e instalaciones hidro-sanitarias completas, nivelación y firme de terreno, instalación eléctrica y pluvial (tinaco de 1,100 litros y bajadas pluviales), colocación de piso cerámico, porcelanato, loseta y concreto estampado

Asimismo se contempla la demolición de firmes y bancas existentes, ya que se colocarán bancas metálicas nuevas, la construcción de rampas y muros en jardineras, pintura en banquetas, cordones y rampas, rehabilitación integral del monumento a Miguel Hidalgo, con azulejo, molduras y aplicación de pintura.





“La Plaza Miguel Hidalgo volverá a latir con más fuerza. Será símbolo de un Francisco I. Madero que pone en el centro la dignidad de las personas, que impulsa prosperidad compartida y que cuida la paz y el medio ambiente” expuso en su mensaje el alcalde Félix Ramírez Hernández.




Se comprometió a que seguirá acercando bienestar a cada barrio y a cada familia, “Porque la Transformación no es un discurso: son obras, programas y resultados que duran al servicio del pueblo”.


Finalmente insistió en que se trabaja para construir un Francisco I. Madero con espacios dignos, seguros y modernos para todas y todos.


               
               


               

               
               

               
               
               
