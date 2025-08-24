Coahuila Congreso de Coahuila Coahuila Monclova

Avanza proyecto de restauración del Templo de Santiago Apóstol en Monclova

El proyecto de restauración del histórico Templo de Santiago Apóstol en Monclova continúa en marcha, informó el vicario general de la Diócesis de Saltillo, monseñor Néstor Martínez Sánchez.

El sacerdote explicó que actualmente se busca reparar el ala anexa de la parroquia, dar mantenimiento a las cúpulas y atender otras áreas del edificio protegido por el INAH.

Monseñor Martínez confirmó que los trabajos se realizan bajo la asesoría del arquitecto Javier Velarde, especialista en restauración de monumentos históricos, con supervisión directa del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Refuerzo pastoral en la parroquia

Además, el vicario informó que la diócesis designó recientemente al padre Isaac como nuevo sacerdote en la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, lo que fortalecerá las labores pastorales.

Detalló que durante casi tres meses la parroquia funcionó con un solo sacerdote, situación que dificultaba atender a los fieles y a las seis capillas pertenecientes a la comunidad.


El padre Néstor reconoció que el apoyo es una bendición, ya que la carga de trabajo incluye también la atención de la parroquia de Candela y la de San Antonio de Padua.


Restauración con apoyo comunitario


En cuanto al proyecto de restauración, el sacerdote señaló que no se han realizado cambios estructurales, sino únicamente labores de mantenimiento para preservar y embellecer la parroquia histórica.


Destacó que recientemente se renovó el sistema de iluminación exterior, incluyendo la torre y la cúpula, con el objetivo de realzar el valor arquitectónico y cultural del inmueble religioso.


Martínez Sánchez subrayó que cada avance es reportado al INAH en Saltillo, a fin de contar con la autorización oficial y evitar riesgos en el patrimonio cultural de la ciudad.


Planes a futuro


El vicario adelantó que se busca la visita de representantes del INAH para definir un plan de acción y establecer los pasos concretos a seguir en la restauración.


Finalmente, mencionó que la parroquia continuará buscando el apoyo de la comunidad y de empresarios locales, aunque aclaró que no se dará ningún paso sin autorización oficial.


               
               


               

               
               

               
               
               
