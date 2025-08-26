Avanza la organización del 21K Monclova con Espíritu de Acero en su edición 15

Con la participación de corredores locales, nacionales e internacionales, se alista la edición número 15 de la tradicional carrera 21K Monclova con Espíritu de Acero, a realizarse el próximo 28 de septiembre.

Ricardo López Valdés, organizador del evento, informó que se espera una amplia asistencia de atletas profesionales y aficionados, quienes tendrán la oportunidad de competir en distintas categorías.

El arranque de la justa deportiva será a las seis de la mañana, con salida y meta en el Teatro de la Ciudad, mientras que previo a la competencia se llevará a cabo un espectáculo de juegos pirotécnicos.

La ruta de 21 kilómetros ha sido certificada y validada, recorriendo los principales bulevares de Monclova y Frontera, con un circuito diseñado para la seguridad y comodidad de los participantes.

López Valdés explicó que se contará con categorías desde los 20 hasta más de 60 años, en ramas varonil y femenil, además de divisiones generales, relevos mixtos y pruebas especiales para atletas con discapacidad.

Señaló que los relevos se han convertido en una de las modalidades con mayor aceptación por tratarse de una competencia familiar y abierta a corredores no profesionales que apenas inician en el atletismo.

El organizador destacó que la convocatoria incluye también a universidades y preparatorias de la región, con el propósito de incentivar a los jóvenes en la disciplina del deporte.

Añadió que los estudiantes más destacados en ediciones pasadas recibirán apoyo con kits gratuitos para facilitar su participación, como una forma de reconocer su esfuerzo y trayectoria.

Los premios contemplan incentivos económicos para los primeros lugares generales y de cada categoría, pero también se rifarán motocicletas, audífonos, tenis y hasta un viaje donado por empresarios locales.

Dichos sorteos, explicó López Valdés, son de los momentos más esperados por el público, y se realizarán a partir de las nueve de la mañana, tras concluir la ceremonia de premiación.

Finalmente, el organizador hizo un llamado a los corredores y familias a sumarse a la gran fiesta deportiva, que ha logrado consolidarse como uno de los eventos atléticos más importantes de la región centro de Coahuila.

Destacó que cada año acuden participantes de distintos estados e incluso de Estados Unidos, lo que reafirma el prestigio de la competencia.