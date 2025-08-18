Avanza Coahuila en reactivación económica de la Región Centro y Carbonífera: Manolo Jiménez

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció avances en las gestiones para reactivar la economía en la Región Centro y Carbonífera del estado, mediante dos proyectos clave, una nueva estrategia de licitación de carbón que beneficie a más productores locales, y la recuperación operativa de Altos Hornos de México (AHMSA).

Jiménez Salinas informó que sostuvo recientemente una conversación con el Secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard, con quien abordó la necesidad de impulsar con urgencia nuevos polos de desarrollo económico en estas zonas históricamente industriales del estado.

“Queremos que las toneladas de carbón que se van a licitar queden en manos de productores locales. Esto garantiza una mayor derrama económica y fortalece a nuestras empresas regionales”, expresó el gobernador.

En relación con el caso de AHMSA, el mandatario estatal envió un mensaje a las y los trabajadores de la siderúrgica: “Estamos con ustedes. Este tema no se ha politizado, lo hemos trabajado con seriedad, responsabilidad y a través de mesas de diálogo reales con las autoridades federales”.

Jiménez Salinas explicó que el gobierno estatal ha mantenido comunicación directa con el Secretario del Trabajo, el Poder Judicial federal y el secretario de Hacienda, destacando que este último tiene un conocimiento profundo del contexto regional por sus vínculos personales con Coahuila.

De igual manera, expresó: “Altos Hornos no solo fue una empresa que generó empleos; fue la columna vertebral de la economía regional durante décadas. Su paralización fue un golpe durísimo, especialmente para más de 5 mil trabajadores despedidos en 2021. Lo que empezó como un conflicto entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira terminó afectando a miles de familias”, recordó.

El Gobernador destacó que con el arranque del nuevo gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha percibido un cambio de rumbo en torno a la situación de AHMSA.

“Hay una decisión clara de reactivar esta empresa. Desde el primer día del nuevo gobierno hemos trabajado junto a la Federación y los municipios para encontrar una solución que beneficie a los trabajadores y a toda la región”, afirmó.

Jiménez Salinas también reveló que actualmente se encuentra en marcha el proceso de liquidación de adeudos a trabajadores, y que se diseña una ruta para reiniciar las operaciones bajo una nueva administración. Este proceso contempla la recontratación de personal y la recuperación paulatina de la capacidad productiva de la siderúrgica.

“Tenemos esperanza. Si todo sigue avanzando como hasta ahora, en los próximos meses podríamos dar buenas noticias. AHMSA puede volver a ser el motor económico de la Región Centro y Carbonífera, y nosotros seguiremos trabajando para lograrlo”, concluyó.