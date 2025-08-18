Coahuila AHMSA Gobierno de Coahuila Coahuila Monclova Saltillo

Gobierno de Coahuila

Avanza Coahuila en reactivación económica de la Región Centro y Carbonífera: Manolo Jiménez

Avanza Coahuila en reactivación económica de la Región Centro y Carbonífera: Manolo Jiménez

Avanza Coahuila en reactivación económica de la Región Centro y Carbonífera: Manolo Jiménez

MARISELA SEVILLA

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció avances en las gestiones para reactivar la economía en la Región Centro y Carbonífera del estado, mediante dos proyectos clave, una nueva estrategia de licitación de carbón que beneficie a más productores locales, y la recuperación operativa de Altos Hornos de México (AHMSA).

Jiménez Salinas informó que sostuvo recientemente una conversación con el Secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard, con quien abordó la necesidad de impulsar con urgencia nuevos polos de desarrollo económico en estas zonas históricamente industriales del estado.

“Queremos que las toneladas de carbón que se van a licitar queden en manos de productores locales. Esto garantiza una mayor derrama económica y fortalece a nuestras empresas regionales”, expresó el gobernador.

En relación con el caso de AHMSA, el mandatario estatal envió un mensaje a las y los trabajadores de la siderúrgica: “Estamos con ustedes. Este tema no se ha politizado, lo hemos trabajado con seriedad, responsabilidad y a través de mesas de diálogo reales con las autoridades federales”.

Jiménez Salinas explicó que el gobierno estatal ha mantenido comunicación directa con el Secretario del Trabajo, el Poder Judicial federal y el secretario de Hacienda, destacando que este último tiene un conocimiento profundo del contexto regional por sus vínculos personales con Coahuila.


De igual manera, expresó: “Altos Hornos no solo fue una empresa que generó empleos; fue la columna vertebral de la economía regional durante décadas. Su paralización fue un golpe durísimo, especialmente para más de 5 mil trabajadores despedidos en 2021. Lo que empezó como un conflicto entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira terminó afectando a miles de familias”, recordó.


El Gobernador destacó que con el arranque del nuevo gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha percibido un cambio de rumbo en torno a la situación de AHMSA.


“Hay una decisión clara de reactivar esta empresa. Desde el primer día del nuevo gobierno hemos trabajado junto a la Federación y los municipios para encontrar una solución que beneficie a los trabajadores y a toda la región”, afirmó.


Jiménez Salinas también reveló que actualmente se encuentra en marcha el proceso de liquidación de adeudos a trabajadores, y que se diseña una ruta para reiniciar las operaciones bajo una nueva administración. Este proceso contempla la recontratación de personal y la recuperación paulatina de la capacidad productiva de la siderúrgica.


“Tenemos esperanza. Si todo sigue avanzando como hasta ahora, en los próximos meses podríamos dar buenas noticias. AHMSA puede volver a ser el motor económico de la Región Centro y Carbonífera, y nosotros seguiremos trabajando para lograrlo”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gobierno de Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Avanza Coahuila en reactivación económica de la Región Centro y Carbonífera: Manolo Jiménez


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407395

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx