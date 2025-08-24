Coahuila Congreso de Coahuila Coahuila Monclova

Autoridades mantienen operativos contra taxis y plataformas en el Estado

SERGIO A. RODRÍGUEZ

Las direcciones de Transporte del Estado y de los municipios, en coordinación con la Policía Estatal, mantienen los operativos para supervisar taxis y vehículos de plataformas digitales en Monclova. Los retenes se instalan de manera aleatoria en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar que los conductores trabajen dentro de los márgenes legales.

Durante las revisiones se solicita la documentación del vehículo, las licencias y permisos estatales, así como el seguro contra accidentes requerido para las unidades de plataforma. Aquellos que no cumplen con la normativa son retirados de circulación y los conductores reciben sanciones económicas, informaron autoridades estatales.

En meses anteriores, taxistas de Monclova exigieron al gobierno intensificar los operativos contra InDriver y otras plataformas que operaban sin regularización. Incluso, a inicios de año se realizaron bloqueos viales por parte de concesionarios que pedían “piso parejo” para el servicio de transporte.

Las autoridades han insistido en que la supervisión no busca frenar a las plataformas, sino obligarlas a trabajar en regla. De hecho, en abril pasado la Secretaría de Transporte inició un proceso de registro especial para operadores de InDriver en Monclova, a fin de que pudieran seguir prestando el servicio con la documentación correspondiente.

Estos operativos no se limitan a Monclova, pues de acuerdo con la Dirección Estatal de Transporte se llevan a cabo en todas las regiones de Coahuila con la misma dinámica de retenes móviles y verificaciones. El objetivo es que el usuario tenga la certeza de que viaja en una unidad que cumple con los requisitos de seguridad y que la competencia entre modalidades de transporte sea equitativa.


               
               


               

               
               

               
               
               
