Autoridades de Salud iniciarán programa de descacharrización en Piedras Negras

Considerando que, en lo que va del presente año, se han confirmado 11 casos de dengue en Coahuila, de los cuáles uno de ellos corresponde a la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras; las autoridades mantienen la alerta sanitaria por dicha enfermedad.

Julio Garibaldi Zapatero, titular de la citada dependencia, además de anunciar que próximamente se darán inicio con las actividades de descacharrización y que forman parte de las acciones para combatir el dengue.

Para ello, tanto el doctor Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud del Estado de Coahuila como el doctor Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades; habrán de dar arranque oficial de las acciones correspondientes.

Estableció que a través de los comités municipales en los que han estado y se ha dado la apertura, ya iniciaron acciones para descacharrizar y limpiar predios; además de tener planes para empezar a abatizar y durante la semana acudirá a diversos municipios.

La intención es capacitar teórica y práctica del manejo del insecticida, la forma en como se les van a estar reportando, también se van a capacitar en cuanto a la enfermedad y cómo se tiene que atender, así como las recomendaciones.

"Una persona con sospecha de dengue, acuda a recibir atención médica, que no se le dé aspirina, que no se le dé ibuprofeno, que no se le dé ningún medicamento que dañe el hígado y que regresen a consulta en tres días. Esto va a ser protocolo o la rutina", indicó Garibaldi Zapatero sobre la recomendación general.