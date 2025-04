Ausencia congruente

or qué? preguntó Ciro Goméz Leyva en estas páginas. ¿Por qué no asistió nuestra jefa de Estado a las exequias de Francisco? México es el segundo país con más católicos del mundo. La mayoría de los votos para la Presidenta fueron de católicos. Lo numérico no la convenció. La candidata Sheinbaum visitó al Papa en plena campaña. Después lució una prenda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Siguió a Monsiváis: protestante y …guadalupano. Se vale. En ese momento no tuvo ninguna reserva sobre el asunto. Buscaba votos.

Al fallecer Francisco, la mandataria resaltó sus críticas al "neoliberalismo", ese pandemonio discursivo que aquí explica todos nuestros males, presentes y, seguramente, los que vendrán. El desabasto crónico de medicamentos, la deficiente y criminal carencia de vacunas y mucho más. Nada que ver con el humanismo de Francisco. Por esas críticas al neoliberalismo, era una aliado. Pero, pasan día, meses, años con un gobierno de MORENA -antiliberal- y los problemas se agravan.

Faltaron los matices. Francisco criticó al capitalismo neoliberal como "injusto en su raíz", pero su aproximación fue muy diferente. En La alegría del Evangelio, Francisco aludió a la "globalización de la indiferencia" y por allí enderezó sus críticas: no, dijo, al nuevo idolatrismo del dinero; no a la economía de la exclusión y la inequidad; no al dinero que gobierna en lugar de servir. Inobjetables. Severa y reiterada crítica ética. Su eje: el individualismo consumista. Acusó a las "sociedades individualistas y consumistas" por generar agresividad: "los demás son competidores". Llamó a "una actitud benévola, que apoya y reconforta a los demás evitando toda dureza o aspereza". Adam Smith -sí, el tatarabuelo del "neoliberalismo"- la llamó empatía. Empatía hacia los enfermos sin medicinas, hacia las madres buscadoras, hacia los temerosos pensionados y muchos más. "Hemos olvidado como se pide perdón o se dan las gracias", reclamó. Hay ciertos contactos entre el pensamiento de Francisco y el discurso de la 4T. Por ejemplo, la reivindicación de los pueblos originarios, pero qué decir del trato a los migrantes.

"El mercado sólo no lo resuelve todo", dijo Francisco, muy cierto, como tampoco el estado. En Fratelli tutti, ratificó sus posiciones. Ahí criticó a las empresas concentradoras y especuladoras del poder. No a la empresa en sí. Abogó por la redistribución de la riqueza, por un ingreso básico universal, por una reducción de las jornadas de trabajo, por la liberación de las patentes de las vacunas (durante la pandemia) y por el fortalecimiento de la gobernanza global. Recibió críticas por subestimar los beneficios de la globalización que ha sacado a cientos de millones de la pobreza. Pero también criticó severamente al populismo: "Ciertas formas de asistencialismo son hipocresía social" y señaló a la "polarización que empobrece". Las llamó "tentaciones ideológicas populistas". Sólo visitó México en una ocasión, 2016. Juan Pablo vino cinco veces, fue pontífice 27 años, en promedio cada cinco años.

¿Por qué? pregunta el querido Ciro. El artículo 24 constitucional establece el estado laico, la separación de Estado y las iglesias. También garantiza a toda persona la libertad de conciencia. El Estado es el garante de esa libertad suprema. Esa que, con brutal ligereza, pone en peligro la propuesta de la Agencia Digital y la cancelación de contenidos y concesiones. Ahí van. Sheinbaum es la representante de ese Estado laico, quizá eso le incomoda. Como a Ortega, que declaró a obispos, cardenales y Papas una "mafia". Todo el poder para él y Rosario. O Chávez, que los llamó "trogloditas". O Castro -bautizado- que deportó a un arzobispo y a 150 sacerdotes españoles y discriminó a los católicos de la vida pública. La prensa internacional destaca las ausencias: México en primer lugar; Putin, Petro, Boric, Maduro, Netanyahu, Diaz-Canel. Algo dice la lista.

Alguna explicación debe haber.