Aunque no están convencidos, respetan la decisión de la presidenta nacional de Morena

Aunque no convencidos, legisladores locales morenistas, respetan la decisión de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respecto a la afiliación de Miguel Ángel Yunes, sin embargo, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quien definirá si o no procede.

En el caso del diputado Alberto Hurtado Vera, comentó que si él fuera dirigente nacional de Morena, se reservaría el derecho de admisión.

“Pero bueno, son acuerdos nacionales, son temas que en la Ciudad de México deciden, yo soy un simple venadito que habitó la serranía. Mi opinión es que Morena nacional debería de reconsiderar a veces los perfiles, porque de repente por querer tener votos o mayoría, y a veces el fin no justifica los medios, creo que deberían ser más sensatos a la hora de saber a quien suman porque ayer por ejemplo salió la gobernadora Rocío Nahle a decir que era una falta de respeto para los veracruzanos, y creo yo que con justa razón”, señaló.

Añadió que “Los Yunes” en Veracruz han hecho mucho daño, y es lamentable que en Morena nacional las cúpulas acuerden. Precisó que como militante, es muy institucional y respetuoso.

“El señor ya se inscribió en Morena y pues bienvenido, pero creo que sí debería haber mayores filtros para saber a que ex panistas o ex priistas sumamos, porque de repente tenemos mucha gente de pie sin trabajo, tenemos muchos perfiles de repente en la banca, diremos que muchos priistas en embajadas con cargos importantes”, mencionó.

Dicha situación consideró que es penosa, además de señalar que debería de haber mayores filtros para ver a quien suman y a quien no, pero mientras no le toque tomar decisiones, tendrá que seguir “aguantando vara”.

Creo que va a hacer un error desde el punto de vista de que la militancia en Veracruz se siente ofendida, y en esa particularidad, hizo un llamado a las autoridades de Morena nacional para que si bien, hagan sus acuerdos, pero que se toque base con la militancia para ver qué opinan.

“Porque de repente ellos deciden arriba y a la militancia no nos informan, que creo que si es un agravio para el morenista de hueso colorado veracruzano que sufrió muchos embates de los Yunes en Veracruz”, expuso.

Por su parte, el también legislador Antonio Attolini Murra, dijo que suscribe la posición de la presidenta del partido, que sea la Comisión de Honestidad y Justicia la que determine si están las condiciones para poder refrendar su aflicción, o si no cumple lo que el partido exige en término de preparación, principios, y de capacidad política de defenderlas.

“Decir dejar de hacer política en uno de los peores partidos políticos que ha tenido la vida moderna de este país, eso no es reprochable, en ese caso, cualquier hombre o mujer que decida dejar de participar en política ya sea en el PRI, PAN o en el extinto PRD, tienen las puertas abiertas en Morena, el caso particular con Yunes se tiene que evaluar con lupa y me parece que es correcta la posición de la presidenta Luisa María Alcalde de permitir que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que evalúe por el caso específico de la familia Yunes”, sostuvo.