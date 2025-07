Auditorio Municipal de San Pedro sin aire acondicionado; se duplica el costo de rentas para las escuelas

Debido a que no sirve el aire acondicionado en el Auditorio Municipal de San Pedro, son al menos 6 mil pesos los que gastan las instituciones educativas para realizar sus ceremonias de graduación, por lo que algunos han optado por cancelar el arrendamiento del lugar y hacen sus eventos en las escuelas.

Por razones obvias solicitaron el anonimato, pero compartieron que son alrededor de 3 mil pesos los que tienen que pagar al Municipio por la renta del inmueble, más 900 pesos por cada aparato; y al menos rentan cuatro, aunque reconocieron que son insuficientes por la cantidad de personas que asisten, pero dijeron que hay quienes colocan 8 o 10 aparatos si utilizan otros espacios, como los camerinos, por lo que manifestaron que les sale más barato rentar sillas y demás mobiliario para hacer las ceremonias de fin de curso en las canchas escolares.

Incluso en la sesión de Cabildo de la semana pasada, la regidora del Verde Ecologista, Patricia Grado Falcón hizo un comentario al respecto, pues comentó que un grupo de maestros de la academia de teatro se acercaron a ella para hacerle la observación, debido a que han buscado al encargado del lugar, a quien solo nombraron como el profesor Ponce, al director de Cultura, Cornelio Cepeda y a la misma alcaldesa, Brenda Cecilia Güereca, sin tener respuesta.

“Al inicio de la presente Administración, el Auditorio Municipal no lo rentaban en 2600 y nos piden un porcentaje de boletos vendidos, por lo cual hemos bajado el número de presentaciones. La última vez tuvimos problemas ya que la gente se quejó por no tener aire y ahora que lo vuelvo a pedir para el domingo 29 me dicen nuevamente que no hay aire y que yo decida si presento o no la obra. El maestro Ponce encargado del lugar solo me deja mensaje y no lo he podido encontrar a pesar de buscarlo en reiteradas ocasiones, con el maestro Cornelio no se puede ni hablar ya que dice que no es el encargado y que por favor no se dirijan con él, por lo que hice cita con la licenciada Brenda y lamentablemente no he podido verla y me parece injusto que yo pague todavía la renta y además el aire acondicionado. Lo único que estamos haciendo es tratar de mantener a flote una academia de teatro en San Pedro”, fue el texto que leyó la regidora Patricia Grado.