Atrapado en los 70’s

Amigos atrapados en los setenta, estamos viviendo tiempos decadentes en cuanto a calidad musical comercial; hace días vi un gráfico donde se indica cuál es la música o género más escuchado en la actualidad y la verdad los números son fríos, pero feos; lo que más se vende o se consume en la actualidad es basura auditiva; letras burdas, ofensivas, misóginas, corrientes, vulgares; que atentan contra la dignidad y los valores éticos y morales y exaltan los antivalores.

Eso es lo que más se está consumiendo, desde mi perspectiva, en términos reales, no se le puede llamar música. Estos cantantes no cantan, las letras no son profundas, todo es desechable, infumable, corriente y vulgar.

Quienes pasamos la época de los setenta escuchando buena música, lamentablemente tenemos que convivir y aprender a tolerar los géneros musicales que hoy en día predominan. Yo los considero contaminación auditiva que nos invade.

En lo personal me gusta caminar, porque eso despierta o abre mi mente a nuevas visiones, platico conmigo mismo y sobre todo voy musicalizando mis pensamientos de tal forma que en realidad voy componiendo canciones, mismas que grabo en mi celular y voy guardando, de ahí puede surgir una buena idea que derive en una canción, pero un obstáculo cada vez más frecuente es esa contaminación auditiva, esas trompetas desafinadas que se escuchan cada dos cuadras, o esos ritmos reguetoneros que en todas las “canciones” del género suenan exactamente igual, pareciera que toda la gente escucha ese ruido, al que no puedo llamar música, es decadencia.

¿Se imagina usted a nuestros jóvenes actuales escuchando esa “música" dentro de cincuenta años y añorando esos recuerdos?

Pues bien, voy caminando y la contaminación auditiva no me deja pensar, me tapo los oídos y sigo mi camino.

Y no se diga si tienes la necesidad de subir a un camión de ruta, tienes que aguantar una tortura auditiva durante tu camino. Todos traen exactamente lo mismo. La verdad es que debería de haber un reglamento que prohíba contaminar auditivamente los camiones de transporte urbano; pero pareciera que a nadie le afecta, solamente a los que estamos atrapados en los setentaSon tiempos decadentes en cuanto a la radio y la televisión, la gente busca el morbo, el escándalo, el chisme.

Ojalá se abra un espacio en la radio que nos libere de toda esta situación o corriente actual y nos haga transportarnos al tiempo donde se hacía la buena música, con locutor que haga una reseña entre canción y canción, y que interactúe con el público de buen gusto.

¡Amigos setenteros nos leemos en la próxima!

Contacto: [email protected]