Atrapado en los 70's

Algunos grupos musicales de los setenta se fueron adaptando a las tendencias y hubo otros que impusieron moda; en el R&B, el soul, disco o el funk una canción marcó diferencia en la década y se proyectó hasta los ochenta y noventa. Grupos de géneros como el hip hop y rap, sobre todo, pero también de rock, música electrónica y hasta reggae, se vieron influenciados por una línea de bajo de Bernard Edwards, nacido en Carolina del Norte en 1952 y criado en Brooklyn, donde conoció a Nile Rodgers, con quien formó el grupo disco/funk: “Chic”; miembro del salón de la fama de compositores y considerado por revistas especializadas como el 53° mejor bajista de todos los tiempos.

Rodgers fue la inspiración con su tema “Good Times” para múltiples raperos que samplearon su línea sin éxito comercial, hasta que llegaron los revolucionarios hip hoperos “The Sugarhill Gang”, quienes en 1979 con su “Rapper’s Delight” rompieron los esquemas. Dicho tema fue el primer gran éxito comercial de rap, con una versión de 14 minutos rapeando sin parar unas 3 mil palabras, usando de fondo la base instrumental de “Good Times” y su bajo inconfundible. Los chicos tuvieron que enfrentar demandas por plagiar la melodía.

En 2002, el grupo español “Las Ketchup” publicó el éxito “Aserejé” parodiando la letra inicial de “Rapper’s Delight”, cantando fonéticamente como alguien que no sabe inglés, así como se escucha:

“Aserejé ja de je, de jebe tu de jébere sebiunouva majabi an de bugui an de buididipí”.

Luego, en 1980 Queen lanza el sencillo “Another one Bites The Dust”, una rola funk/ disco, algo fuera de lo común para el grupo; compuesta por el bajista John Deacon, con una línea de bajo basada precisamente en “Good Times” después de haber pasado tiempo en los estudios junto a Edwards, canción que al principio el grupo no estaba de acuerdo en incluir en el álbum “The Game”, pero fue Michael Jackson quien los empujó a que no la dejaran afuera, marcándoles el camino a lo que sería su siguiente álbum totalmente disco y funky “Hot Space”, “Another one Bites The Dust” fue el sencillo más exitoso de Queen, número uno en listas Billboard y UK charts.

Edwards fue productor de grandes artistas como Diana Ross, Johnny Mathis, Debbie Harry, Duran Duran, Robert Palmer, Joe Cocker, Air Supply, Rod Stewart, entre muchos más y además tuvo destacadas colaboraciones con artistas de la talla de Debbie Harry, Paul Simon, David Bowie, Madonna, Mick Jagger, Joe Cocker, Robert Palmer, entre otros.

Falleció después de dar un concierto en Japón en 1996 en su cuarto de hotel, a causa de la neumonía que venía padeciendo. En una entrevista en 2015, Nile Rodgers, fundador y guitarrista de Chic, declaró que “Good Times” se había basado en partes de la canción de 1974: “Hollywood swinging”, de “Kool and The Gang”. Nile era primo del trompetista de dicho grupo de R&B/ /Funk, Robert Mickens.

La línea de bajo pegadiza de “Good Times” influyó en otros artistas como David Bowie en su incursión a la música disco con la versión “Let’s Dance” de 1983, donde cuenta en la producción con el mismísimo Nile Rodgers, y es la primera canción de Bowie donde no toca el ningún instrumento, solo la canta. Llegó al número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Otro éxito basado en ese bajeo fue “Around the World” del dueto francés “Daft Punk”, que en 1997 lanzó su álbum “Homework”, del género house.

Es así como una simple línea de bajo tuvo tanta influencia en diversos géneros y décadas.

