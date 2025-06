Atrapado en los 70’s

Hace algunos días al estar revisando cosas guardadas y arrumbadas me volví a encontrar con mis viejos cassettes y discos de vinilo, que hace mucho no escucho y me resisto a tirarlos a la basura, porque para mí siguen siendo valiosos y porque sé que volveré a reproducirlos algún día no muy lejano sentado en mi sofá tomándome una cerveza, ahora que se están poniendo de moda otra vez.

Los estuve revisando y son parte de mi historia. Algunos están maltratados, otros bien conservados, pero cada uno representa mucho para mí y cada uno tiene una anécdota particular detrás: desde la forma en que conseguía el recurso a mis 12 o 13 años, hasta la manera de escoger el disco según la moda de entonces (de 1978 a 1985).

Son unas verdaderas joyas, las cuales, reitero, me niego a desechar porque son parte muy importante de mi vida.

Recuerdo que a mis 12 años y siendo un asiduo radioescucha, en aquella época para saber qué estaba de moda tenías que escuchar la radio, no había otra, tenía en mente los éxitos del momento y buscaba la forma de conseguir primero el disco sencillo de 45 revoluciones y si me convencía de lleno, pues comprar el long play.

Eran los setenta, una forma de vida completamente distinta en cuanto a la forma de escuchar la música, comparada con las opciones actuales que nos brindan facilidades para escuchar todo el catálogo del mundo con solo tocar la pantalla del celular.

Pues bien, me sigo aferrando a conservar mis long plays porque para mí son un tesoro auditivo y sobre todo son parte de mí y cada uno tiene su propia historia.

En los barrios y vecindades de Torreón en esa época se escuchaba la radio y la gente compraba discos de vinilo para reproducirlos en sus consolas o tocadiscos.

La radio de amplitud modulada era la guía para descubrir los éxitos del momento y cada quien, según su gusto musical, iba y compraba sus discos de acetato para reproducir sus canciones favoritas en sus consolas o tocadiscos.

Me niego a tirar mis discos, ahí están los Pink Floyd, los Zeppelin, los Beatles, Electric Light Orchestra, Wings, Queen, Emerson, Lake and Palmer, Scorpions, The Police, The Cars, Madness, y muchos más de música disco, algunos pecados como Rigo Tovar o Juan Gabriel, otros de mi madre como Brenda Lee, Elvis Presley, The Platters, The Four Seasons, Bill Haley and his comets, entre otros.

De paseo por el centro caminando, las tiendas de discos en los setenta ofrecían los éxitos del momento para escuchar en buena definición con la punta de diamante en modo estéreo o monoaural.

El tiempo ha pasado, pero la forma de lograr hacerte de tu acetato para escuchar a tu artista o tu música favorita en los setenta le da un valor a la música que solo los que anduvimos por ahí sabemos apreciar.

La música de aquellos tiempos sigue vigente y tan fresca y nueva, se sigue escuchando en estaciones de radio, en soundtrack de películas actuales, como algo muy valioso que ya no se fabrica.

La inmediatez, la facilidad y la decadencia musical actual que escuchan los jóvenes y que ellos llaman música es algo triste. Es desechable, es lamentable que la música o lo que ellos llaman “música” no tenga la forma de perdurar en forma física, palpable dentro de 50 años.

Yo por eso vivo atrapado en los setenta.

Contacto: [email protected]