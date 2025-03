Atrapado en los 70’s

¡Hola, amigos setenteros!

Hablar de las décadas, en cuanto a la música se refiere, tiene sus peculiaridades, y decidir cuál década fue la mejor musicalmente hablando es muy complejo, porque cada época tiene sus propias condiciones particulares, sus avances tecnológicos, sus situaciones geopolíticas, etc.

Todo lo anterior influye para darle un toque o una característica a cada época.

Cada quien tendrá su propia música favorita, independiente de que década sea esta; pero a veces volvemos a escuchar algún éxito que nos inculcaron nuestros padres, como ejemplo: una Brenda Lee, o The Platters, o Bill Haley and His Comets, y si nos ponemos a analizar tantito, ya han pasado 70 años o hasta más de que se hizo o se grabó esa rola, y la mayoría de esos ídolos o la totalidad ya están muertos.

Las personas que vivieron en plenitud en ese tiempo ya son muy pocas y de una edad muy avanzada, ochenta años o más; mientras que a las personas a las que nos sigue gustando esa música porque nos la inculcaron desde niños, no vivimos en ese tiempo.

Los cincuenta y los sesenta fueron la semilla que detonó en los setenta con tanta fuerza y eso la convierte desde mi particular punto de vista en la mejor década en cuestión musical. Fue la madurez musical de gran creatividad. Ya pasaron más de cincuenta años y sigue escuchándose, ya sea en soundtracks de muchísimas películas, en la radio sigue sonando y está vigente hasta el día de hoy. Nosotros, los setenteros que les hemos inculcado a nuestros hijos, aunque sea un poco del gusto por esta música, nos damos cuenta de cómo se sigue escuchando tan vigente y tan fresca.

Pero los ídolos de los setenta no son eternos y ya rondan los ochenta años o ya están muertos; después, la década de los ochenta es ya un clásico ahora, pero desde mi opinión, ahí hubo un ligero bajón en cuanto a calidad musical porque se priorizó lo comercial y la música se hizo más pop, o más "de plástico", los sonidos más electrónicos y sintetizados, dejando poco a poco atrás lo rústico, lo artesanal, lo puro, lo creativo, lo psicodélico, lo sinfónico, esa característica de los setenta para darle paso a lo comercial.

Grupos setenteros como Queen, Scorpions, Pink Floyd, Aerosmith, Van Halen, The Police, The Cars, Deep Purple, Fleetwood Mac, Supertramp, los mismísimos Rolling Stones, Bee Gees, Paul Mccartney, los Kiss, Dire Straits, Genesis, Eagles y muchos más tuvieron que adaptarse a las tendencias comerciales ochenteras y nunca volvieron a sonar como sonaron en los setenta.

Algunos descaradamente se decantaron y se transformaron hacia lo pop y lo plástico, siguiendo la tendencia que las grandes corporaciones como MTV les dictaban, siempre priorizando lo comercial antes de lo artístico, para desilusión de sus seguidores.

Cabe recalcar que, a pesar de toda esa transformación, y visto ya a la distancia y desde la perspectiva actual, se hicieron grandes discos y grandes rolas que al día de hoy son clásicos y ahora lo estamos "descubriendo".

Vinieron los noventa y para mí se vuelve a renovar la escena y se vuelve a dar otra "explosión" musical con el surgimiento del rock alternativo, el New wave, el Grunge, etc. y regresa otra vez lo acústico, otra vez la rebeldía, ahora de otra generación, en un último suspiro musical del mundo.

Los noventa fueron para mí la continuación de los setenta, con otros genios, en otra situación, en un mundo distinto, y se volvieron a escuchar esas guitarras, esas baterías, esos sonidos acústicos y se dejó el plástico de los ochenta para dar un último suspiro de inspiración de una generación rockera que quizá fue la última, porque con los dos miles vino la decadencia en la que estamos todavía sumergidos y en la cual nos hundimos sin remedio.

Lamentablemente, en la actualidad lo exitoso o lo actual es basura auditiva y esto es una lástima para nosotros los setenteros. Estamos en estos dos miles en la auténtica promoción de basura auditiva y este es un tema que da para más.

¡Nos leemos la próxima!

Contacto: [email protected]