Atrapado en los 70’s

En este mes de la mujer, recordemos a las grandes voces femeninas que enriquecieron el repertorio setentero, y ¡vaya que las hay!

Por ejemplo, escuchar la voz prodigiosa de silbido de Minnie Riperton y su talento en el clásico de 1975 “Lovin’ You” llegando al primer lugar en Estados Unidos es una delicia.

Otra voz femenina destacada de los años setenta lo fue la británica Tina Charles, quien en 1976 lanzó su gran éxito “I love to love”, llegando al número uno en Estados Unidos y en Inglaterra por varias semanas con su voz privilegiada.

Otra gran voz femenina de los setenta lo fue sin duda la norteamericana Karen Carpenter, baterista y vocalista de The Carpenters, quien poseía una voz privilegiada contralto, el cual es un tono bajo en voz de mujer, siendo catalogada por la revista Rolling Stone como una de las cien mejores cantantes de todos los tiempos.

Otra voz femenina de los setenta que no podía faltar es Donna Summer, miembro del salón de la fama de la música dance y del rock’n’roll, la reina de la disco, título que comparte con otra grande: Gloria Gaynor, quien estuvo recientemente a sus ochenta años cantando en nuestra Comarca Lagunera.

Más voces femeninas setenteras sin lugar a dudas la recientemente fallecida Roberta Flack, quien fue la primera artista en ganar dos Grammy consecutivos, en 1973 y 1974, y quien nos ha deleitado con su gran éxito “Killing Me Softly With His Song”, una canción que ha roto las barreras del tiempo.

Por supuesto, mencionar en estas grandísimas voces femeninas de los setenta a la gran estadounidense Barbra Streisand, quien es una de las más grandes artistas musicales en ventas de la historia y quien ha ganado todos los premios de la música, el cine y el teatro.

Carole King, estadounidense, es la compositora más prolífica con 118 éxitos en top 100 Billboard, y una de las más exitosas en ventas.

Ann Wilson, cantante y compositora estadounidense, miembro y líder del grupo de hard rock Heart, registro vocal de soprano lírico y considerada la mejor vocalista mujer de heavy metal de todos los tiempos.

Sin duda, el grupo sueco Abba no puede faltar en esta lista de las mejores vocalistas de los setenta, con Agnetha Fältskog como la principal voz del grupo.

La inglesa Jeanette, con su gran éxito escrito por José Luis Perales: “Porque te vas”, no podía faltar en esta lista, una de mis voces favoritas.

Deborah Harry, miembro del grupo estadounidense Blondie, que inició sus éxitos en la década setentera.

No podía faltar Stevie Nicks, vocalista y compositora del grupo angloamericano, Fleetwood Mac, quien es miembro del salón de la fama de rock’n’roll como grupo y como solista

Sé que hay muchas más voces femeninas de los setenta destacadas, lo cual da para más tema en la próxima.

Amigos, ¡disfrutemos la buena música setentera!

