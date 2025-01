Atrapado en los 70’s

Para los que vivimos y disfrutamos la música de los setenta no puede pasar desapercibida la música disco, una fusión de diversos géneros que estuvieron de moda a finales de la década en el mundo entero.

Uno de sus principales exponentes y creadores fue Harry Wayne Casey, más conocido como KC, quien creció en Miami Florida, estado conocido como “Sunshine State”, en un ambiente familiar donde se le daba mucha importancia a la música por parte de su madre y su abuelo, quien tocaba la guitarra en sus ratos libres y en las reuniones familiares.

Fue entonces, desde su infancia, que KC se propuso como meta llegar a ser artista reconocido en el mundo de la música e hizo todo para lograrlo de cualquier manera. Se metió a trabajar en una tienda de discos, cargaba cajas y acomodaba estantes, y poco a poco, se fue relacionando en la compañía disquera hasta llegar a ser ayudante en el estudio de TK Records, donde hacía de todo para llamar la atención de los dueños.

Por lo anterior, Henry Stone, el propietario de los estudios, le dio una oportunidad. Stone ya había trabajado con artistas de la talla de Ray Charles o James Brown y vio cosas interesantes en las composiciones de piano del joven Casey, llenas de alegría, entusiasmo y optimismo y le concedió grabar su primer álbum, para el cual empezó a integrar una banda con artistas del propio sello musical, junto con el ingeniero de los estudios Richard Finch, primero haciendo arreglos y temas para otros artistas y luego para ellos mismos ya con la banda KC and the Sunshine Band conformada.

En 1973, en un mundo en crisis, Estados Unidos todavía con el peso de la guerra de Vietnam, el escándalo del Watergate, las protestas por el desempleo y la inflación, en una época en la que a Harry la música norteamericana le parecía sombría, quería aportar algo inspirador y positivo, tenía en mente un sonido contagioso, bailable, ritmos alegres, trompetas, sonidos que él traía en mente desde su infancia y adolescencia y buscaba transmitir alegría a la audiencia.

Su primer disco, KC and the Sunshine Band, homónimo, sale a la luz en 1975 teniendo un éxito rotundo en todo el mundo, y de ahí en adelante sus discos fueron éxito tras éxito, con ventas de más de 100 millones de copias de sus álbumes, logrando tres premios Grammys, tres American music awards, cinco números uno en Billboard, poniéndose al nivel de los Bee Gees o Donna Summer.

A fines de los setenta y con la música disco en declive, la banda se va desintegrando por diferencias entre sus integrantes, incluyendo a su compañero Richard Finch y cambia su estilo y hace dos baladas ochenteras que tuvieron éxito: "Please don’t go", primera balada del grupo y que hacía clara referencia al distanciamiento entre ellos, y otra balada a dúo con su compañera de secundaria Teri DeSario: "Yes I'm ready", las cuales llegaron a los primeros lugares de popularidad.

Después de los setenta, a principios de los ochenta, la disquera TK quebró y KC mantuvo el nombre de la banda y en solitario lanzó otros cuatro discos que tuvieron poco impacto.

Para 1984 y tras la muerte de su padre y su hastío por las presiones de la disquera y después de más de diez años alejado de todo por dedicarse a la música al cien por ciento, se retira de la música.

Su música se ha escuchado en eventos importantes como el Super bowl, Serie Mundial, NBA, NASCAR, Indianápolis, Derby de Kentucky, desfiles festivos, convenciones de partidos políticos, hasta campañas presidenciales. Su música ha formado parte del soundtrack de más de 200 películas.

KC siempre quiso que la gente se olvidara de sus problemas y fuera feliz con su música, que hizo bailar a toda una generación, influyendo en la ropa, el peinado, ¡y hasta nuevas palabras!

Lo que comenzó como un sueño, ¡es ahora una leyenda!

