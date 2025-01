Atrapado en los 70’s

Después de haber estado juntos por casi ocho años, de 1962 a 1970, después de 12 álbumes de estudio y de convertirse en el grupo con más discos vendidos (más de 500 millones), la banda más influyente de la historia de la música se separó en 1970, de cara a una nueva década, dejando entre sus seguidores un gran pesar, quienes siempre mantuvieron la esperanza de una posible reconciliación, la cual sí se dio, aunque jamás entre los cuatro miembros en vida, pero sí lo hicieron en colaboraciones de hasta tres miembros para sus discos como solistas.

Todos los que somos grandes fans, (más conocidos como beatlemaníacos), nos imaginamos lo grandioso que hubieran sido sus creaciones en la década de los setenta; sin embargo, nos podemos dar una idea del rumbo que hubiera tomado la banda escuchando y disfrutando sus discos como solistas en los setenta. De esta manera, más que una separación, se convirtió en una multiplicación de los Beatles en cada uno de sus proyectos individuales, tanta rebosante creatividad que tenían oprimida en los últimos años juntos dio lugar a considerar parte de los Beatles toda la carrera como solistas de cada miembro.

John Lennon, siempre junto a su amada Yoko Ono se fue por un estilo duro, directo, crudo; después de viajar a Los Ángeles a una terapia para superar sus traumas de la infancia se instalarían en Nueva York; en su primer álbum solista Lennon muestra sus emociones contenidas, algunos traumas que venía arrastrando desde niño como el abandono de su padre, el recuerdo de su madre, además de su gran amor por Yoko y adopta y da forma a su faceta de líder activista y luchador por la paz del mundo.

George Harrison también tenía mucha emoción contenida hasta el borde, tanto tiempo bajo la sombra de Lennon y McCartney, a pesar de que en los últimos álbumes de Los Beatles sus composiciones fueron las mejores ("While my guitar gently weeps", "Something", "Here comes the sun") siempre estuvo bajo el escrutinio de los líderes de la banda, ¡tenía el material suficiente para un álbum triple! Contó con la colaboración de Eric Clapton, entre otros amigos invitados al piano y batería, para finalmente resaltar como ese gran compositor que siempre fue y que necesitaba aire para respirar.

Paul McCartney fue quizá quien tras la separación terminó más deprimido. Él tenía planes propios para llevarlos a cabo con la banda, y ya había asumido el liderazgo del grupo, y fue a refugiarse en el alcohol y la marihuana y se encerró en su granja de Escocia con su familia y mascotas.

En ese entorno de tranquilidad, sacudiéndose la presión de llevar sobre sus espaldas al grupo más grande del mundo, donde empezó a grabar cuanto se le venía a la mente en su propio estudio, de una forma sencilla, acústica y tocando todos los instrumentos, resultando en algunos temas conmovedores que resaltan su gran amor por su esposa Linda y su vida familiar.

Ringo Starr no tomó ningún riesgo y grabó su primer álbum sin composiciones propias, temas de jazz y algunos recuerdos de la música de su infancia, apoyado siempre por sus amigos, tuvo éxito en la década de los setenta.

Cabe resaltar que después de la separación de Los Beatles, los dos líderes principales se lanzaron insultos y agresiones en sus composiciones, develando sus rencores y pleitos resultantes de la separación.

Mientras que Lennon se retira en 1975, Paul se adapta a las tendencias musicales de los setenta y forma su propia banda: The Wings, con la cual cosecha éxitos en la década como ninguno de sus excompañeros, convirtiéndose en uno de los músicos más ricos del planeta.

Los setenta fueron la segunda parte de Los Beatles, en su etapa como solistas, creando los cuatro un legado musical para la posteridad, pero esto continúa hasta el día de hoy con sus 71 álbumes en conjunto como solistas y contando, acaba de salir nuevo álbum de Ringo y Paul está en gira y próximamente lanzará su nuevo álbum, lo cual mantiene siempre viva la Beatlemanía.

