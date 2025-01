Atrapado en los 70’s

Los Beatles, el grupo más influyente en la historia de la música moderna actual, se separó formalmente el 10 de abril de 1970; sin embargo, la banda ya estaba distanciada desde años atrás, derivado de varias causas que fueron acrecentando esta disolución: la muerte de su representante y administrador Brian Epstein en 1967 a causa de una sobredosis de barbitúricos, la presencia e intromisión de Yoko Ono en las sesiones de estudio, las pretensiones artísticas individuales de cada uno de los miembros, los que tenían proyectos artísticos distintos, el ambiente de tensión y diferencias que se empezaron a sentir en las sesiones de ensayos, a tal grado que Harrison y Ringo abandonaron en alguna ocasión el grupo, entre otras cosas.

El álbum: "The Beatles", mejor conocido como "White Album", fue una de las primeras señales de su alejamiento, de hecho algunos críticos consideran que es una mezcla de versiones individuales de cada uno, además fue en este álbum doble cuando empezaron las fricciones más notorias, el rechazo entre los dos principales compositores, a tal grado que algunas piezas fueron grabadas individualmente o sin contar con alguno de los miembros.

Todo esto aunado a que en ese 1968 ya estaban grabando por su cuenta álbumes y proyectos artísticos de forma totalmente separada del grupo.

Para ese año, la agrupación ya no hacía giras ni conciertos al aire libre, concentrándose solamente en grabaciones de estudio.

Fue así que, a pesar de sus fricciones, siguieron creando grandes obras; la explosión creativa estaba en su máximo nivel, y fueron la primera influencia para los grupos nuevos de ahí en adelante.

Después vino el álbum que ya estaba pactado para la película de animación psicodélica "Yellow Submarine", en el que solo incluyeron dos temas nuevos que ya estaban hechos.

Al final de su carrera como agrupación vendría la grabación del álbum "Let it Be", y una película documental, donde se ve el proceso de composición de todos los temas del álbum en un ambiente frustrante y de hastío entre los miembros, Paul tratando de mantener la cohesión en el grupo, Lennon metido en una adicción a las drogas, George sintiéndose menospreciado por los demás miembros, además un estudio incómodo, con mala acústica al cual no se adaptaban.

Las cosas no salieron como se tenían planeadas, fue entonces cuando, espontáneamente y para rematar, al final se realizó, durante una fría mañana del 30 de enero de 1969, lo que se puede considerar su último concierto en vivo, y además con la incorporación de Billy Preston, invitado por George.

En este, el ambiente mejoró notablemente, lo cual se percibe en el final de la película, en un evento que quedó inmortalizado y ha sido imitado por otros grupos.

Todavía, cuando ya estaba pactada la separación del grupo, y en medio de grandes tensiones entre ellos, Paul propone a George Martin hacer un último álbum, a lo cual el productor le puso como condición que se trabajaría "como antes", fue así que todos los miembros, sabiendo de antemano que sería su última obra juntos, dejaron atrás sus diferencias y crearon lo que para muchos puede considerarse el mejor álbum de los "Beatles", técnica y creativamente hablando.

Este proyecto originalmente se llamaría "Everest", pero se decidió llamarle simplemente con el nombre de la calle y los estudios: "Abbey Road".

George Harrison por fin fue reconocido al mismo nivel de los principales compositores con sus dos canciones más bellas incluidas en el álbum: "Something", y "Here comes the sun", Ringo participa también con apenas su segunda composición para el grupo: "Octopus garden", la mayoría de las canciones del medley del lado B ya habían sido escritas y se "pegaron" para crear una pieza genial que cierra con broche de oro la discografía del grupo más influyente de la música actual.

Pero la historia no terminaría aquí, se cerró un ciclo, pero se abrió otro; de hecho, sería solo el comienzo de las carreras como solistas de cada uno de los cuatro miembros; la historia apenas empieza para los años setenta con la esperanza de una posible reunión… continuará.

