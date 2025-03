Atrapado en el futbol

Hoy voy a tocar un tema referente al futbol amateur en la comarca lagunera.

Allá por 1981, más o menos, en los campos de futbol de tierra de la unidad deportiva, (nosotros la conocíamos como “ciudad deportiva”) se desarrollaban los martes y jueves las famosas ‘picas’, no sé quién las instituyó o porque se hacían esos dos días de la semana.

Llegaban jugadores de todos los barrios, solos o en grupos, de todas las edades, desde juveniles hasta ya muy veteranos, más o menos desde las cuatro de la tarde; recuerdo que los identificábamos según de donde venían, les decíamos los harineros, los carniceros, los de Abastos y más calificativos, la mayoría trabajadores pero también iba gente bien acomodada, no había requisito, solo que fueras “picota” para el fut, recuerdo que hasta algún sacerdote llegue a conocer en esos duelos.

Bueno, así como íbamos llegando se iban formando los equipos, nos poníamos los “chuts”, y hasta que llegara alguien con balón empezábamos a pelotear, y cuando nos contábamos 22 se hacía “el elegido” entre dos de los jugadores de más liderazgo y se formaban los dos cuadros; el arbitro éramos todos y, para cuando estaba el juego iniciado, ya estaban otros once esperando “la reta”, al gol entraba nuevo equipo y se quitaba la camisa, y así, en cada tanto entraba equipo tras equipo.

Se llenaban los tres campos grandes y se jugaba hasta que la luz del día lo permitiera, porque en ese tiempo todavía no había alumbrado. Ahí me tocó ver jugar a algunos jugadores profesionales como por ejemplo “Lolo” González, o al “Pichirilo” Rodríguez y a algunos jugadores que habían pasado por la reserva del Laguna.

Había otro grupo de jugadores que eran conocidos como “estrellas”, ellos jugaban en el campo del velodromo, eran un grupo ya conocido que no aceptaban a cualquiera y ahí no había reta, a menos que no se completaran los 22, ahí recuerdo al “Chino Guimaraes”, a “La Changa” (que era salvavidas de la alberca de la Deportiva y que jugó futbol profesional con Lobos), a Joel Rosales, que tuvo paso por reservas del Laguna, al famoso “Choco”, a “El Chon”, estos dos con una gran personalidad y liderazgo en la cancha, así como a “La Pera”, jugador de gran clase, y a “Garay”, un tronco pero era dueño de los balones.

Así eran las tardes de “picas” en la deportiva los martes y jueves. Era una gran convivencia entre barrios de todos los estratos sociales a los cuales nos unía la pasión por el futbol; había buenos y malos, jóvenes y viejos, todos con la intención de ir a divertirse y disfrutar del deporte que nos apasiona.

Hay tantas anécdotas, jugadas “chuscas”, goles maravillosos, y hasta broncas que quedaron grabadas en la memoria de todos los que ahí acudíamos, dónde jugábamos hasta más de tres horas sin cansarnos, en los campos de tierra, con el sol a plomo, en verdad que tiempos aquellos y que buenos recuerdos que quedan grabados para siempre.

