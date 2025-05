Atienden a 4 mil pacientes en Centros de Integración Juvenil de Coahuila

Entre las cuatro unidades con las que cuenta el Centro de Integración Juvenil (CIJ) en el estado de Coahuila, se atendieron 4 mil 700 personas, de ellas el 21 por ciento por problemas de salud mental, sobre todo por depresión y ansiedad; el resto por consumo de drogas legales e ilegales, sobre todo alcohol y tabaco. Aunque también se detectó el consumo de fentanilo.

De acuerdo con Miriam Carrillo López, director de Prevención Nacional de los Centros de Integración Juvenil, sí se ha detectado el consumo de fentanilo, no solo en esta entidad sino en prácticamente todas, sin embargo no brindó mas detalles sobre el número de casos que se atendieron en esta entidad.

"Sí hay pero no son muchos casos (de consumo de fentanilo)… ¿En qué entidad se han detectado?, en todas", dijo Carrillo López, en su visita a Torreón.

Sobre los datos en Coahuila, dijo que en el 2024 se atendieron a 3 mil 700 pacientes por consumo de sustancias y mil más, solicitaron la atención por problemas de salud mental.

"Lo que nosotros sabemos es que cuando llegan y dicen yo tengo soledad, se diagnostica presión, ansiedad, por lo regular, ya después de las historias clínicas, hay consumo de alcohol, que quizá no llegó por ese motivo, pero se empiezan a identificar el uso de otras sustancias, justo como el alcohol y el tabaco", comentó la titular de Prevención en el CIJ Nacional.

Compartió que el Centro de Integración Juvenil cuenta con dos centros de internamiento en el país, uno de ellos ubicado en el estado de Jalisco y otro en la Ciudad de México, en donde se han recibido a menores hasta de 10 años, por problemas de consumo pero además, adultos mayores, sobre todo por la "automedicación", situación que dijo, poco es que se habla.

"Hemos recibido a niñas y niños desde los 10 años hasta adultos mayores, que es otra población de la que no se habla, y que por ahí hay todo un tema sobre automedicación y con medicamentos ansiolíticos y cuestiones que no se visibilizan, c omo que se confunde el tema de drogas legales, con ilegales, y entonces a veces no se ven este tipo de asuntos", comentó Carrillo López.

La titular aclaró que el tema de las adicciones es también un tema de salud mental, sin embargo, previo a la pandemia, los Centros de Integración Juvenil solo atendían problemas de consumo, pero con la pandemia del COVID-19, se centró también la atención en los problemas de salud mental.

Las cuatro unidades con las que cuenta el CIJ en Coahuila se ubican: CIJ Torreón Oriente; unidad en Saltillo, Acuña y la unidad Ramos Arizpe.