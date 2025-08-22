Atienden a 30 mascotas en campaña de esterilización en San Pedro

Se llevó a cabo la campaña de esterilización canina y felina en el Gimnasio Municipal, coordinada por el Centro de Atención y Rehabilitación Animal de San Pedro.

Se destacó que estas acciones refuerzan el compromiso de la administración municipal con la tenencia responsable de mascotas, además de contribuir al control poblacional de perros y gatos, evitando así que más animales lleguen a las calles.

Daniela Miroslava Obregón de la Cruz, responsable del Centro, agradeció la confianza de la población e invitó a estar atentos a próximas jornadas, donde se continuará ofreciendo este servicio de gran beneficio social.

En esta ocasión se realizaron 30 cirugías a perros y gatos y la titular de la dependencia agradeció el apoyo de la médico veterinario; Ivonne Esquivel por el apoyo en esta jornada.