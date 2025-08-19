Coahuila Intoxicaciones Saltillo GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe

Atiende FGE a trabajadores del Hampton Inn by Hilton Saltillo, uno falleció y más de 50 fueron afectados

El funcionario garantizó que cada denuncia será atendida de manera individual

HILDA SEVILLA

Luego de que familiares y empleados del hotel Hampton Inn by Hilton Saltillo se manifestaron frente a las instalaciones del establecimiento y bloquearon el Bulevar Venustiano Carranza, exigiendo justicia por la intoxicación alimentaria que afectó a 59 personas y provocó la muerte de un trabajador, el Delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera Ruiz, accedió a recibir a una comitiva de manifestantes.

El funcionario garantizó que cada denuncia será atendida de manera individual y que todas se integrarán en una carpeta de investigación conjunta, la cual también incluirá el caso de Carlos Fernando, trabajador de 59 años que perdió la vida presuntamente por consumir alimentos contaminados en el hotel.

De acuerdo con declaraciones de los familiares, la causa de la intoxicación podría estar relacionada con una posible negligencia en el manejo de productos químicos, ya que el área de cocina fue fumigada horas antes de que se preparara la comida, sin haberse realizado la limpieza adecuada. Esta presunta omisión habría contaminado la discada que se sirvió a los empleados.

En este contexto, Loera Ruiz informó que la Fiscalía trabajará coordinadamente con las instancias correspondientes para determinar responsabilidades legales, y adelantó que se citará a declarar tanto a los responsables del hotel como a la empresa encargada del servicio de fumigación.


               
               


               

               
               

               
               
               
