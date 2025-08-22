Coahuila Congreso de Coahuila Monclova Coahuila Ramos Arizpe AHMSA

Atenderá FGE inconformidades de familiares de camaristas acusadas de robo en hotel de Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

La Fiscalía General del Estado (FGE) atenderá las inconformidades de familiares de dos mucamas acusadas del robo de 1.5 millones de pesos a un huésped de un hotel en Monclova, informó el delegado regional de la representación social, Miguel Ángel Medina Torres.

El funcionario señaló que la dependencia mantiene las puertas abiertas para recibir a los manifestantes y brindarles información sobre el proceso judicial. Agregó que no considera conveniente la realización de marchas, al advertir riesgos como golpes de calor o accidentes. “Si tienen interés en conocer los avances, las puertas de la Fiscalía están abiertas”, declaró.

Medina Torres recordó que todos los lunes, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, se realizan audiencias públicas en todas las delegaciones, incluida la de la Región Centro. Reiteró que el caso ya se encuentra en manos de un juez, quien definirá con base en los elementos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa.

El delegado precisó que, a solicitud de los abogados defensores, se modificaron medidas cautelares en semanas pasadas, quedando aún un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Subrayó que las dos imputadas cuentan con abogados particulares, por lo que corresponde a éstos mantenerlas informadas sobre el avance del proceso.

Respecto a la aplicación del Protocolo de Estambul, aclaró que se ordenó su práctica tras la denuncia de una de las acusadas sobre presunta presión policial. Sin embargo, aseguró que no existe violencia contra detenidos en la región. “Incluso hay videos donde se aprecia a la señora salir sin problemas de la diligencia, porque aquí no se estila maltratar a nadie”, afirmó.


Finalmente, Medina Torres recalcó que la FGE trabaja con transparencia y resultados en la Región Centro, bajo la instrucción del fiscal Gerardo Márquez Guevara, garantizando atención respetuosa a la ciudadanía y confianza en los procesos de procuración de justicia.


               
               


               

               
               

               
               
               
