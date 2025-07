Atala Sarmiento rompe el silencio sobre su relación con Daniel Bisogno

Aunque la distancia y el tiempo los separaron, Atala Sarmiento guardaba cariño por Daniel Bisogno, a quien no pudo despedir en persona tras su fallecimiento en febrero de 2025. En una entrevista con Carlos Omar Carbajal Sánchez, la periodista recordó los últimos momentos de cercanía con su excompañero de Ventaneando, con quien tuvo una etapa de distanciamiento tras su salida del programa.

“Cuando supe que estaba enfermo, le mandé un mensaje. Le dije que lo quería mucho, que no guardaba rencores y que conmigo todo estaba bien. Me respondió con un mensaje muy bonito, me dijo que lo había hecho llorar, que yo era la amiga que más había querido”, relató Sarmiento.

A pesar de esa reconciliación a la distancia, Atala confesó que hubo temas que nunca pudieron hablar. “Nunca le pregunté por qué me dejó de hablar, por qué dijo cosas feas de mí o por qué se alejó de esa manera. Cuando nos volvimos a escribir, ya no quise reprochar nada. Solo quería que estuviera en paz”.

Desde España, donde reside actualmente, la conductora reconoció que aún le cuesta asimilar la ausencia de Bisogno. “Ha sido un duelo extraño. Me cuesta mucho aceptar que ya no está”, dijo conmovida.

Entre los pendientes, Atala confesó que le habría encantado invitarlo a Barcelona, donde se habían prometido disfrutar juntos de buena comida. “Me quedé con las ganas de decirle muchas cosas. Lo quería mucho y me quedo con lo bueno de él”.