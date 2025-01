La presidenta Sheinbaum mostró en la Mañanera del martes una enigmática confianza en que este sábado no se impondrán a México aranceles desde Estados Unidos, como de manera insistente se ha venido planteando. "no creemos que eso vaya a ocurrir y, si ocurre, tenemos nuestro plan y se informará en su momento", dijo sonriente, sin entrar en detalles.

El mismo martes, el candidato de Donald Trump para encargarse del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, ante legisladores que le interrogaban para confirmar o rechazar su nombramiento, soltó la primera aproximación a algo parecido a un acuerdo o una aprobación supervisora: México podría ser eximido de aranceles "sustanciales" este 1 de febrero si al examinar los resultados de sus campañas contra el narcotráfico, en especial contra el fentanilo, a juicio del sinodal de las barras y las estrellas hubiera buena calificación.

En todo caso, advirtió el cuasi secretario Lutnick, sería hasta abril próximo cuando se pudieran establecer aranceles "sustanciales" a México, si Washington considerara que su vecino hubiese cumplido las tareas impuestas en materia del narcotráfico ya mencionado y del freno a la migración. Faltaría, también, el tema del Tratado de Libre Comercio que deberá entrar a renegociación con fecha de entrega en 2026, aunque la eventualidad de la imposición de aranceles significaría en los hechos el abatimiento de tal acuerdo entre los tres países norteamericanos.

Las palabras del futuro secretario de comercio pueden ser, desde luego, desoídas y contradichas por su arbitrario jefe, Donald Trump, de tal manera que el próximo sábado se llegaran a anunciar los tales aranceles, sean estos insustanciales o sustanciales. El presidente de Estados Unidos vive una luna de hiel que a él le parece especialmente gozosa, así implique el solo el amago o el pleno cumplimiento de políticas depredadoras, abusivas, de tal manera que hoy puede decir por sí mismo o por voz de sus subordinados lo que mañana niegue o reacomode en sentido contrario al original.

Otro ejemplo de esa siniestra preferencia por lo dañinamente retorcido: ayer, Trump hizo saber que considera enviar a Guantánamo, base militar estadunidense en territorio cubano, centro de tortura y sustracción a cualquier legalidad, a las personas susceptibles de deportación que no pueda enviar a sus países de origen (léase Venezuela y, desde luego, la propia Cuba).

Por lo pronto, se confirma que México ha estado inmerso en un efectista torbellino de activismo contra ciertos estratos del crimen organizado para alcanzar el beneplácito del vecino juzgador. A diferencia de la doctrina central en esa materia durante el obradorismo, la de "Abrazos, no balazos", el claudismo, con Omar García Harfuch como pieza operativa predeterminada (uno de los pocos secretarios de Estado o figuras relevantes de la 4T con compromiso real y directo con la Presidenta) se ha esforzado en entregar o aparentar buenas cuentas, en un afán escénico que hace recordar los mejores momentos mediáticos de la etapa de Genaro García Luna: entregar, aparentar o fabricar los resultados apetecibles en las alturas (en este caso, las gringas) para no recibir castigo e incluso estrellitas en la frente con una leyenda que dijese "No aranceles sustanciales".

Vale preguntarse varias cosas, a la luz del cambio de luces enviado por el virtual secretario Lutnick y suponiendo que de verdad este sábado no hubiera sino algunos aranceles "no sustanciales": ¿a que se habría comprometido México para obtener dicha merced?, ¿la garantía de que se hará lo deseado por Estados Unidos descansará en las acciones del secretario García Harfuch?, ¿en caso de darse el visto bueno provisional este sábado, adelantaría que también habría menos empeño intervencionista en lo de los cárteles terroristas? y ¿Sinaloa, el Mayo, Cuén Ojeda, las presunciones de nexos del crimen organizado con la política, quedarán en el reino de la retórica reutilizable en otras circunstancias? ¡Hasta mañana!