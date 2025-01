Apesar del espectacular crecimiento de China en todos los ámbitos, Estados Unidos es aún el país más poderoso del mundo. Su economía es 16 veces la de México. El presupuesto federal de nuestro vecino es 4 veces nuestro PIB. En su magnífico libro A la sombra de la superpotencia: Tres presidentes mexicanos en la Guerra Fría, 1945-1958, Soledad Loaeza analiza cómo consiguió el PRI durante la posguerra conciliar los objetivos de política interna con la realidad de la Guerra Fría y el poder de Estados Unidos. México logró ganar un espacio político propio sabiendo cuándo cooperar y cuándo resistir.

El panorama actual es aún más complejo, dada la integración comercial, la mayor población y la diversidad de intereses en ambos países. La expansión del crimen en nuestro territorio lo complica aún más. "En ciertas partes de México, [los cárteles] operan como entidades cuasi gubernamentales, controlando prácticamente todos los aspectos de la sociedad", señala una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Por lo mismo, cualquier estrategia para contener la importación de productos de China se topará con la falta de control del gobierno mexicano en las aduanas.

Frente a la asimetría de poder, al más débil le conviene un mundo de reglas; una de las enormes virtudes del T-MEC. A AMLO no le importó violarlas. Pensó que con la llave migratoria podría salirse con la suya frente a Biden. Lo logró. Pero al relajar el control sobre el paso de migrantes en el 2023 hizo del tema migratorio el más sensible para el electorado estadounidense, ayudando al triunfo de Trump.

Trump va a tratar de modificar los parámetros bajo los que hemos vivido desde la posguerra. Ha concentrado el poder de forma extraordinaria. El Partido Republicano ya es suyo. Los demócratas están derrotados y desorientados. Su gabinete es de leales. Ha abrazado como estrategia de negociación el temor que genera su impredecibilidad. Pretende ser un Presidente imperial, en su país y en el mundo. Nos está imponiendo recibir acá a los no mexicanos que sean deportados. Esto apenas arranca. Ya anunció que impondrá aranceles a Canadá y México porque dejan pasar migrantes y fentanilo. Además, está convencido que un déficit comercial, como el que tienen con nosotros, implica un abuso de nuestra parte.

Morena y sus aliados tienen una mayoría históricamente amplia en el Poder Legislativo. La Constitución ya no le impone límite al gobierno.

Si Trump cree que Sheinbaum es, como él, la dueña del balón, la Presidenta estará, paradójicamente, en una posición más difícil: no podrá alegar que enfrenta restricciones. Quizás por eso no ha buscado reunirse con él.

Sheinbaum es vulnerable también porque hereda finanzas públicas frágiles y un crecimiento bajo y a la baja. Una sacudida económica provocada por Trump podría descarrilar su sexenio.

Pero ni su partido ni su gabinete son realmente suyos. La Presidenta comienza su mandato constreñida por las reformas constitucionales heredadas de AMLO, que le dificultarán cumplir sus ambiciones económicas. La reforma energética y la reforma judicial en materia laboral van en contra de la letra del T-MEC. Su mejor carta frente a las demandas de Trump es tener éxito en su estrategia de seguridad, pero García Harfuch enfrenta resistencias de muchos actores en la coalición gubernamental. Más de uno desea que fracase para que no se vuelva un potencial heredero y para no evidenciar cuán absurda fue la política de "abrazos, no balazos".

Tiene razón Sheinbaum: se va a requerir una cabeza fría, pero eso incluye tomar distancia de la ideología morenista. También será necesaria mucha capacidad de gestión en materia económica y de seguridad para poder enfrentar a este complejo personaje y a un entorno cambiante. Con todo, bien manejado, podría ser una oportunidad para nosotros, por estar en el vecindario correcto, dado que para Trump seguramente la prioridad es contener a China.

