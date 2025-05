Así reportó El Siglo de Torreón la tragedia en Pasta de Conchos

Este 16 de mayo, casi 20 años más tarde, las heridas dejadas por la tragedia de Pasta de Conchos comienzan a resolverse, mientras el gobierno recupera y entrega los cuerpos de sus seres queridos a los familiares que esperaron por años por su rescate.

Este viernes, el gobierno federal anunció que se han identificado y entregado los cuerpos de 13 mineros y se han localizado restos de 8 mineros más, dando a la fecha la localización de 21 trabajadores. Las labores iniciaron como una promesa de campaña del expresidente López Obrador y Claudia Sheinbaum la ha mantenido.

Un lunes 20 de febrero de 2006, El Siglo de Torreón reportó que 65 mineros quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, luego de ocurrir una explosión y presentarse un derrumbe.

Los trabajadores se encontraban, según la noticia, a 150 metros bajo tierra cuando sucedió la tragedia.

Este diario relató que siete técnicos especialistas en operaciones de rescate bajo tierra de dos empresas mineras trataron de ubicar a los trabajadores, mientras 34 se encargaron de rehabilitar la zona. El Ejército Mexicano quedó al frente de las fuerzas de apoyo.

De las labores de rescate se supo que la explosión acabó con el acceso al área donde trabajaban.

Lo que estamos haciendo-añadió-”es bajar, explorar, asegurar el área y avanzar y si bien estamos avanzando muy despacio, lo estamos haciendo con seguridad para los rescatistas”.

En ese momento se explicó que la tragedia habría ocurrido por la sobreacumulación de gas metano.

Al sitio acudió el exgobernador Humerto Moreira, quien resaltó la necesidad de rescatar a los mineros y criticó que no acudiera ningún representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al lugar luego de 15 horas de que los 65 quedaran atrapados.

El titular de Protección Civil de Coahuila llegó a afirmar que estaban con vida y estaba disponible el sistema de ventilación; por otra parte el gerente del complejo Rubén Escudero advirtió que sus equipos de oxígeno solo tenían una vigencia de seis horas.

Cabe señalar que extrabajadores y familiares de las víctimas denunciaron desde las primeras horas que los estándares de seguridad en la mina de Pasta de Conchos no eran los adecuados, a comparación del entonces director general de Minas de la Secretaría de Fomento Económico en Coahuila, Luis Chávez, quien aseguró que era una de “las más tecnificadas, de las más seguras y por eso no nos hemos atrevido a señalar que el accidente haya ocurrido ante una elevada concentración de gas metano y a que esto no lo hayan percibido los trabajadores”.