Así opera el nuevo cerco de seguridad entre los límites de Torreón con Gómez y Lerdo

Torreón refuerza su blindaje. Con retenes móviles, vigilancia en accesos y salidas, y coordinación con Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales, la ciudad busca frenar el ingreso de grupos delictivos provenientes de estados vecinos.

La nueva estrategia, iniciada este lunes, incorpora tecnología de última generación: cámaras con reconocimiento facial, lectores automáticos de placas, drones y patrullajes georreferenciados. Hoy operan más de 1,300 cámaras enlazadas al C-2 municipal y al C-4 estatal, mientras que el sector empresarial instala nuevos dispositivos de alta capacidad.

Cerrar los accesos es prioridad. Los operativos se mantendrán de forma permanente en los límites con Gómez Palacio y Lerdo, ahora con mayor capacidad tecnológica y presencia interinstitucional.

Bajo el mando del comisario Alfredo Flores Originales, las acciones incluyen patrullajes conjuntos, retenes móviles y coordinación con la Fiscalía General del Estado, siguiendo las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el fiscal Federico Fernández Montañez y el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Los filtros de seguridad no son nuevos: desde 2011 han operado dispositivos como “Sellamiento Nazas”, “Laguna Fuerte, Segura y en Paz” y la “Fuerza de Tarea Nivel Regional”. En 2023, un operativo conjunto vigiló el lecho seco del río Nazas para evitar robos y el paso de delincuentes.

Ahora, la orden es clara: cerrar el cerco contra la delincuencia y mantener a Torreón como una ciudad segura.

Desde su llegada, Flores Originales impulsa un modelo con cuatro ejes: proximidad, prevención, reacción e inteligencia, sumando innovaciones como códigos QR, videovigilancia integrada con drones y más de 150 grupos vecinales en redes de mensajería para atender reportes de forma inmediata.