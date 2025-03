Así fue la última vez que Lady Gaga vino a México | VIDEO

Este lunes el nombre de Lady Gaga está acaparando terreno en las tendencias de redes sociales luego de confirmara uno de sus próximos conciertos para México.

Como parte de su tour 'Mayhem', Lady Gaga confirmó su regreso a tierras mexicanas el 26 de abril con un concierto que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Lady Gaga regresa a México tras más de 10 años de ausencia

Dicho concierto marca el retornó de la cantante a México tras más de 10 años de ausencia, pues su última visita ocurrió durante el 2012 con un concierto como parte de su gira The Born This Way Ball Tour, el cual presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México el día 26 de octubre de aquel año.

El último concierto de Lady Gaga es recordado simplemente como épico, pues la producción estuvo basada en un ambiente futurista y surrealista, tal como suele ser el característico estilo de la cantante estadounidense.

Además de aparecer montada en un caballo y 'formar parte' de una motocicleta, Lady Gaga se encargó de que su producción mostrara un enorme castillo en el escenario.

Y es que además de su talento en la música, Lady Gaga siempre ha destacado por ser una gran performer en escenario, complaciendo al público con espectáculos entretenidos, bastante dinámicos y sobre todo originales.

Momentos de aquella inolvidable visita a México han prevalecido en la memoria del público gracias a las redes sociales, donde se alojan diversos videos sobre dicho espectáculo.