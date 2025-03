Lady Gaga vuelve a México, esto es todo lo que tienes que saber

Lady Gaga ha emocionado a sus fans mexicanos con el anuncio de un esperado concierto en México, generando una gran expectativa en todo el país. Conocida por su increíble talento y deslumbrantes presentaciones en vivo, su regreso es uno de los eventos más esperados del año.

Su última visita a México fue en 2012, durante la gira The Born This Way Ball Tour, por lo que este nuevo espectáculo marca su regreso tras más de una década de ausencia. Desde entonces, sus seguidores han esperado ansiosamente verla nuevamente en los escenarios nacionales.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Lady Gaga?

La artista traerá lo mejor de su gira el 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En esta presentación, interpretará los mayores éxitos de sus álbumes The Fame Monster, Born This Way, Artpop y Chromatica.

Los shows de Lady Gaga destacan por su extravagancia y energía, combinando impresionantes vestuarios, coreografías impactantes y una voz potente que cautiva al público, consolidándola como una de las artistas más icónicas del pop.

Venta de boletos para Lady Gaga en México

La venta de boletos será gestionada por Ticketmaster y Ocesa. La preventa Citibanamex se realizará el 6 de marzo a las 14:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes del banco.

Mientras que la venta general arrancará el 7 de marzo a las 14:00 horas, con boletos disponibles tanto en la taquilla del recinto como en la página oficial de Ticketmaster.

¿Cuál será el precio de los boletos?

De acuerdo a información en redes sociales, los boletos para ver a Lady Gaga este 26 de abril, podrían estar en un rango entre los 1,200 y los 6,500 pesos.

Si eres fan de Lady Gaga, esta será una oportunidad única para disfrutar de su inigualable talento en vivo.