Asesor de Trump afirma que la CDMX está bajo control de cárteles

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que los cárteles criminales gobiernan la Ciudad de México, al comparar su nivel de violencia con el de urbes estadounidenses.

Durante una entrevista en la cadena Fox News, Miller señaló que urbes gobernadas por el Partido Demócrata, como Chicago o Baltimore, registran índices de violencia más altos que la propia capital mexicana. En su intento por desacreditar a los demócratas, aseguró que “las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está controlada por cárteles criminales”.

El funcionario, conocido por ser uno de los principales arquitectos de la política antiinmigrante de Donald Trump, incluso comparó a estas ciudades con zonas de conflicto internacional: “Las calles de esas urbes son más violentas que Bagdad, más violentas que comunidades de Etiopía o de algunos de los lugares más peligrosos del planeta”, dijo.

Miller defendió la idea de que el Gobierno federal extienda su control sobre la seguridad en más ciudades de Estados Unidos, argumentando que pandillas locales mantienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales, como los cárteles mexicanos que Trump designó como terroristas.

Datos del Consejo de Justicia Criminal señalan que Baltimore registró en 2024 una tasa de homicidios de 35.2 por cada 100 mil habitantes, mientras que Chicago alcanzó 21.8. En contraste, el analista Diego Valle calculó que la tasa en la Ciudad de México fue de 13.2 ese mismo año.

Cabe recordar que en agosto el Departamento de Estado de EU actualizó su alerta de viaje para México, incluyendo a la CDMX dentro de las 30 entidades con advertencia por riesgo de violencia terrorista, medida que siguió a la decisión de Trump de catalogar en febrero a seis cárteles como organizaciones terroristas.