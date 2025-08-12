Espectáculos Georgina Rodríguez Columnas Series La Casa de los Famosos México TELEVISA

Aseguran que Florinda Meza estaría en pláticas con TV Azteca para próximo proyecto

Florinda Meza podría incorporarse como concursante en la nueva temporada de un popular reality transmitido por TV Azteca, en un regreso inesperado que ya genera gran expectativa

Florinda Meza estaría en negociaciones para regresar a la televisión, pero esta vez como participante de un reality show que promete generar gran expectativa. Según el periodista Alex Kaffie, la actriz ya habría sostenido las primeras pláticas con la producción para formar parte de la próxima temporada de un formato muy popular en México.

Se trata de MasterChef Celebrity México, un programa que ha tenido gran éxito con su formato multigeneracional y que para su edición 2026 buscaría sumar figuras emblemáticas como Meza. Kaffie explicó que la intención sería incluirla en la categoría de adultos mayores dentro de la competencia llamada “Generaciones”, que fue muy bien recibida por el público en la edición pasada.

Aunque la producción no ha confirmado oficialmente esta información, el rumor ha causado gran expectativa entre los seguidores del reality y los fans de la actriz, quien lleva varios años alejada de los reflectores. El regreso de Florinda Meza representaría un cambio notable, pasando de actriz a concursante en un programa que combina talento, carisma y competencia.

Florinda Meza, reconocida por sus icónicos personajes creados junto a Roberto Gómez Bolaños, mantiene una carrera ligada a la televisión desde los años 70. Su última aparición en pantalla fue hace varios años, por lo que esta nueva etapa sería un esperado retorno en un formato distinto, donde deberá conquistar al público y jurado con su sazón y presencia.

Se espera que la nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrene en 2026, y con figuras como Florinda Meza, la producción busca superar el éxito de la edición pasada, celebrada como el décimo aniversario del programa.


               
               


               

               
               

               
               
               
