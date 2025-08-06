Aseguran paquete con medicamentos controlados en la Central de Autobuses de Torreón

Elementos de la Unidad Canina del Mando Coordinado Policial realizaron el aseguramiento de un paquete que contenía diversas sustancias clasificadas como medicamentos controlados, durante un operativo de revisión en una empresa de paquetería localizada al interior de la Central de Autobuses de Torreón.

El hallazgo se produjo durante la tarde este miércoles, alrededor de las 14:43 horas, cuando los oficiales efectuaban un recorrido de inspección preventiva en el inmueble ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Nueva California.

Las labores fueron encabezadas por un oficial guía acompañado por la agente canina de nombre “Noa”.

Según los reportes oficiales, fue la propia encargada de la empresa quien facilitó el acceso a las instalaciones y acompañó en todo momento al personal durante el proceso de inspección, que incluyó la revisión de equipaje, paquetería, área de almacenamiento, así como entradas y salidas del local.

Durante la supervisión, la agente canina mostró signos de alerta al olfatear una caja de cartón con diseño navideño en colores rojo y blanco. La revisión del paquete permitió identificar que provenía del municipio de Cuencamé, Durango, con destino a la ciudad de Torreón.

Al proceder con la inspección detallada del contenido, se localizó una envoltura de plástico tipo emplaye que ocultaba los siguientes medicamentos:

25 carteras con 12 cápsulas cada una de Itravil Clobenzorex 30 mg

24 carteras con 10 cápsulas cada una de Asenlix Clobenzorex 30 mg

200 carteras con 15 tabletas cada una de Metilfenidato 10 mg

De acuerdo con las autoridades, el contenido equivale a aproximadamente 3,000 cápsulas y tabletas, con un valor estimado en el mercado de alrededor de 99 mil pesos mexicanos.

Por la naturaleza del hallazgo y debido a que los medicamentos en cuestión están regulados por las disposiciones federales en materia de salud, el paquete fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y destino del envío, así como posibles responsabilidades penales.