Policiaca Accidentes Viales Fallecimientos Policiaca Incendios Torreón

Seguridad

Aseguran paquete con medicamentos controlados en la Central de Autobuses de Torreón

Aseguran paquete con medicamentos controlados en la Central de Autobuses de Torreón

Aseguran paquete con medicamentos controlados en la Central de Autobuses de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de la Unidad Canina del Mando Coordinado Policial realizaron el aseguramiento de un paquete que contenía diversas sustancias clasificadas como medicamentos controlados, durante un operativo de revisión en una empresa de paquetería localizada al interior de la Central de Autobuses de Torreón.

El hallazgo se produjo durante la tarde este miércoles, alrededor de las 14:43 horas, cuando los oficiales efectuaban un recorrido de inspección preventiva en el inmueble ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Nueva California.

Las labores fueron encabezadas por un oficial guía acompañado por la agente canina de nombre “Noa”.

Según los reportes oficiales, fue la propia encargada de la empresa quien facilitó el acceso a las instalaciones y acompañó en todo momento al personal durante el proceso de inspección, que incluyó la revisión de equipaje, paquetería, área de almacenamiento, así como entradas y salidas del local.

Durante la supervisión, la agente canina mostró signos de alerta al olfatear una caja de cartón con diseño navideño en colores rojo y blanco. La revisión del paquete permitió identificar que provenía del municipio de Cuencamé, Durango, con destino a la ciudad de Torreón.


Al proceder con la inspección detallada del contenido, se localizó una envoltura de plástico tipo emplaye que ocultaba los siguientes medicamentos:


25 carteras con 12 cápsulas cada una de Itravil Clobenzorex 30 mg


24 carteras con 10 cápsulas cada una de Asenlix Clobenzorex 30 mg


200 carteras con 15 tabletas cada una de Metilfenidato 10 mg


De acuerdo con las autoridades, el contenido equivale a aproximadamente 3,000 cápsulas y tabletas, con un valor estimado en el mercado de alrededor de 99 mil pesos mexicanos.


Por la naturaleza del hallazgo y debido a que los medicamentos en cuestión están regulados por las disposiciones federales en materia de salud, el paquete fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y destino del envío, así como posibles responsabilidades penales.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Torreón Seguridad

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aseguran paquete con medicamentos controlados en la Central de Autobuses de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404505

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx