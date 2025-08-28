Asegura FGE drogas, equipo táctico y un dron en cateos realizados en Monclova

Dos cateos efectuados por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en Monclova dejaron como resultado el aseguramiento de droga, equipo táctico un drone y aparatos electrónicos en el primer allanamiento.

En el segundo operativo, en la colonia Hipódromo realizado con el apoyo de personal de la armada habrían encontrado elementos para procesar de fentanilo, según versiones no confirmadas.

El primer operativo se ejecutó en un domicilio ubicado sobre la calle Juventino Rosas número 1515 de la colonia Ejidal en Monclova, donde agentes investigadores encontraron diversos objetos de uso prohibido.

Entre lo asegurado destacan dos chalecos tácticos, una placa balística, dos radios de comunicación X-Tra Talk, además de un cargador y batería para equipos Motorola oficiales.

También se localizó un drone, un DVR de la marca Lorex, además de un parche con la leyenda de Policía Municipal, utilizado aparentemente para suplantar autoridad.

El informe de la Agencia de investigación Criminal señala que, en el interior del domicilio, fue encontrada una bolsa amarilla con hierba verde, con características de la marihuana.

Dentro de la misma bolsa fueron localizados además dos billetes de veinte pesos, presuntamente relacionados con la compraventa de la droga asegurada en el lugar.

Además del enervante, se encontraron varios paquetes con droga aún no cuantificada en peso ni en número, que quedaron bajo resguardo de la autoridad competente.

El inmueble cateado fue asegurado y que se continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente al caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas en el operativo, sin embargo, la indagatoria sigue abierta para deslindar responsabilidades legales.

Paralelamente en otro cateo, realizado en la colonia hipódromo, los agentes encontraron materiales en un domicilio para procesar fentanilo.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado en el que precise el alcance de ambos operativos.