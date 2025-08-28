Coahuila seguridad pública Piedras Negras Coahuila Turismo desaparecidos

seguridad pública

Asegura FGE drogas, equipo táctico y un dron en cateos realizados en Monclova

Asegura FGE drogas, equipo táctico y un dron en cateos realizados en Monclova

Asegura FGE drogas, equipo táctico y un dron en cateos realizados en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

Dos cateos efectuados por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en Monclova dejaron como resultado el aseguramiento de droga, equipo táctico un drone y aparatos electrónicos en el primer allanamiento.

En el segundo operativo, en la colonia Hipódromo realizado con el apoyo de personal de la armada habrían encontrado elementos para procesar de fentanilo, según versiones no confirmadas.

El primer operativo se ejecutó en un domicilio ubicado sobre la calle Juventino Rosas número 1515 de la colonia Ejidal en Monclova, donde agentes investigadores encontraron diversos objetos de uso prohibido.

Entre lo asegurado destacan dos chalecos tácticos, una placa balística, dos radios de comunicación X-Tra Talk, además de un cargador y batería para equipos Motorola oficiales.

También se localizó un drone, un DVR de la marca Lorex, además de un parche con la leyenda de Policía Municipal, utilizado aparentemente para suplantar autoridad.


El informe de la Agencia de investigación Criminal señala que, en el interior del domicilio, fue encontrada una bolsa amarilla con hierba verde, con características de la marihuana.


Dentro de la misma bolsa fueron localizados además dos billetes de veinte pesos, presuntamente relacionados con la compraventa de la droga asegurada en el lugar.


Además del enervante, se encontraron varios paquetes con droga aún no cuantificada en peso ni en número, que quedaron bajo resguardo de la autoridad competente.


El inmueble cateado fue asegurado y que se continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente al caso.


Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas en el operativo, sin embargo, la indagatoria sigue abierta para deslindar responsabilidades legales.


Paralelamente en otro cateo, realizado en la colonia hipódromo, los agentes encontraron materiales en un domicilio para procesar fentanilo.


Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado en el que precise el alcance de ambos operativos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: seguridad pública

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Asegura FGE drogas, equipo táctico y un dron en cateos realizados en Monclova


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409949

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx