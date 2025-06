Arturo Vidal no llegará a Pachuca; ¿Cuánto dinero gana en Colo Colo?

Arturo Vidal estuvo en el radar de los Tuzos de Pachuca, quienes buscaron ficharlo para llevárselo al Mundial de Clubes, no obstante, las posibilidades se esfumaron.

Arturo Vidal, aquel jugador que fue parte de la alineación de la Selección chilena que goleó siete goles a cero a México, estuvo cerca de llegar a tierras aztecas para jugar el Mundial de Clubes con Pachuca, un refuerzo que representaría una "bomba" en el balompié nacional.

No obstante, dicha negociación se esfumó rápidamente luego de que se reportara que los intereses de los Tuzos y Colo Colo eran diferentes, pues Pachuca buscaba sumarlo a la plantilla como préstamo durante el torneo internacional, no como compra, por lo que el conjunto chileno les dijo un definitivo "no".

¿Cuánto dinero gana Arturo Vidal en Colo Colo?

De esta manera, Colo Colo mantuvo a uno de sus mejores futbolistas, el cual es canterano del propio club chileno, por lo que Pachuca podría explorar otras opciones en distintos mercados además de los refuerzos que ya aseguraron, siendo Federico Pereira, José Castillo, Agustín Palavecino y Robert Kennedy los que jugarán con los Tuzos en el Mundial de Clubes.

Vidal, quien se ha mostrado feliz de militar con Colo Colo, tuvo su regreso a Chile en 2024 tras haber jugado en la Primera División de Brasil, el ex de Barcelona percibe un buen salario con los "Albos", siendo 542 mil 583 pesos la cantidad que recibe semanalmente.

Por otro lado, en cuanto a su salario anual, Arturo Vidal percibe la cifra de 28 millones 214 mil 331 pesos mexicanos, este no es el sueldo más grande que ha tenido en su carrera, pues cuando militaba con Bayern Múnich ganaba 263 millones 333 mil 761 pesos por temporada.

Para concluir, su costo como fichaje está registrado en 300 mil euros solamente, siendo una opción sólida y accesible como refuerzo.