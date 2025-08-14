Artista laguneros plasman su 'Universo de colores' en galería de la UAdeC

El salón es un vaivén de trazos y colores. Más de 40 piezas pictóricas descansan sobre caballetes y mamparas en la Galería del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En ellas surgen imágenes, temáticas, rostros. La muestra titulada “Universo de colores” es la prueba fehaciente del talento ostentado por el Grupo Taller de Arte Gordillo, cuyos miembros pintan sus mundos bajo la dirección de la maestra Soledad Gordillo Zorrilla.

Inaugurada el pasado miércoles 13 de agosto, la exposición cuenta con obras de Verónica Araceli Martínez Ordaz, Susana Cuéllar González, Guadalupe Martínez Abundiz, Susana González Portillo y Víctor Manuel Velasco Rodríguez.

“El grupo empezó como hace cinco o seis años, con personas que no sabían pintar. Yo les he estado inculcando la práctica de la pintura. Algunos son médicos jubilados, tengo una licenciada, una ama de casa y nos juntamos a pintar todos los lunes”, indicó la maestra Soledad Gordillo Zorrilla, mientras se abría paso entre saludos y felicitaciones por parte de los asistentes.

El lugar donde estos artistas se reúnen está ubicado en la cerrada San Ángel, en Rincón San Ángel, al norte de la ciudad. Cada inicio de semana acuden a deslizar el pincel sobre el lienzo. Para esta exposición han trabajado la técnica del óleo, han extraído el color de los tubos para dar paso a su imaginación.

“Hay temáticas diferentes. Tenemos colibríes, flores, figura humana y un espacio del doctor Víctor Manuel Velasco sobre Frida Kahlo”.

El doctor Víctor Manuel Velasco comentó durante el discurso de la inauguración que el grupo nació de forma espontánea. Sus reuniones pictóricas les sirven de catarsis, para expresar sus gustos. Todo miembro posee una experiencia diversa sobre el campo de la pintura.

“Realmente ha sido gracias a la atinada dirección de Soledad Gordillo, nuestra maestra, que nos reunimos todas las semanas, prácticamente, a compartir nuestras experiencias, y acompañados de delicados acordes de la música (porque también nos encanta), de un exquisito café, una copita. Buscamos plasmar con colores en los lienzos imágenes de acuerdo a los gustos de cada quien, buscando siempre perfeccionar las técnicas”, comentó el doctor.

Según se puede leer en el texto de la muestra, los participantes han dejado líneas que se enlazan con colores para crear una presencia espacial a través de la luz. Los óleos arrojan figuras humanas, lugares emblemáticos, naturaleza y elementos personales.

La exposición Universo de Colores permanecerá en la Galería del Departamento de Difusión Cultural durante las próximas dos semanas.