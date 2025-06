Arteaga se mantiene en alerta ante posibles deslaves a causa de las lluvias

En Arteaga se mantiene los monitoreos constantes a fin de actuar a tiempo en caso de un deslave y con ello evitar que se pierdan vidas, tal y como ocurrió la noche del domingo donde madre e hijo perdieron la vida en el Cañón de los Pericos, en la Sierra de Zapalinamé del municipio de Saltillo.

Bajo este contexto, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, mencionó que se registraron lluvias durante todo el domingo en el municipio, sin que se reportara algún deslave, sin embargo, el accidente que se registro en Los Chorros fue el más fuerte que se reportó durante el día, y se estuvieron monitoreando los cañones sin ningún incidente.

Recordó que donde frecuentemente se registran deslaves es en el camino a La Pinalosa, mismo que se monitorea continuamente, además que semanas atrás se hizo limpieza del camino por algunos escurrimientos que se habían tenido por las lluvias, pero todo en orden.

No obstante, dijo que en materia de seguridad y Protección Civil, hizo una invitación a los senderistas que acuden al municipio, que lo hagan a través de un guía certificado y no se aventuren a hacerlo por iniciativa propia si no conocen los terrenos.

Advirtió que por parte de la autoridad municipal, está Protección Civil y Bomberos al pendiente de los recorridos que realicen.

“De vez en cuando nos avisan o solicitan permiso, en caso de que así lo hagan se les dan las medidas de seguridad y se les instala una persona asignada de Protección Civil para que les den las recomendaciones adecuadas”, resaltó.

Indicó que a pesar de que no se tiene un padrón de senderistas, se esta tratando de regular esta actividad que es muy común, y se ha incrementado en los últimos años, lo cual pertenece a un grupo del sector deportivo, por lo que se trabaja en el departamento de Turismo al respecto, en coordinación con la Policía Municipal y Protección Civil.