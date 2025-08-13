Arte con identidad local

En el atrio de Plaza Cuatro Caminos, Torreón, se presentó la exposición "El Poliverso de Alex Daniel", una colección de esculturas en cartonería creadas por el artista leridense Alex Daniel Esquivel Sandoval.

Con piezas que fusionan arte, fútbol, cómics y símbolos de su ciudad natal, Alex Daniel comparte su mundo creativo a través de formas geométricas y universos personales. Destaca un cráneo monumental con casco de piloto aviador, inspirado en el héroe local Francisco Sarabia.

El joven talento ha sido reconocido con la medalla Francisco Villa en el Premio Estatal de la Juventud 2024, y su trabajo continúa ganando espacios para mostrar la riqueza cultural de Durango.