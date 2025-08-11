Espectáculos Series La Casa de los Famosos México TELEVISA Películas

FAMOSOS

Arrestan a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos

Esta es la segunda ocasión que el intérprete de "Dulce niña" se enfrenta a este mismo cargo

Arrestan a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos

Arrestan a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos

EL UNIVERSAL

Pee Wee vuelve a estar en problemas con las leyes de Estados Unidos. Y es que, el cantante fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades de Texas.

De acuerdo con la cuenta de X, Texans Report, encargada de difundir la noticia; el cantante fue detenido la noche de este pasado domingo por conducir en estado de ebriedad.

"El cantante Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado la noche del 10 de agosto en Edinburg, Texas, acusado de conducir en estado de ebriedad", se puede leer en el reporte.

Asimismo, se publicó la fotografía del arresto y en ella puede verse a un Pee Wee en actitud seria y con la ya característica vestimenta naranja.


Según los registros, esta es la segunda ocasión que el intérprete de Dulce niña se enfrenta a este mismo cargo, por lo que sus abogados están trabajando para conseguir su liberación bajo fianza.


En enero de 2024, Pee Wee fue detenido en el condado de Alamos (también en el estado de Texas) por manejar bajo la influencia del alcohol. En aquella ocasión fue su mánager, Pepe Rincón, quien confirmó la noticia.


Tras pagar mil 500 dólares, el artista fue puesto en libertad y, mediante una entrevista que ofreció al programa Ventaneando, se dijo arrepentido de sus actos.




"En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas en la cárcel. Nunca me había pasado. Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general", dijo en ese momento.




Hasta el momento, se desconocen los detalles de la detención y ni el cantante ni su equipo han dado algún tipo de declaración al respecto.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Pee wee detenidos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Arrestan a Pee Wee por conducir en estado de ebriedad en Estados Unidos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405650

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx