Coahuila desaparecidos EMPLEOS Monclova AHMSA SALTILLO

Allende

Arrancará en Allende las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública

Arrancará en Allende las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública

Arrancará en Allende las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública

RENÉ ARELLANO

Priscilla Hernández López, coordinadora del área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dieron a conocer que preparan una serie de actividades por la Semana Nacional de Salud Pública y la cual arrancará en el municipio de Allende.

La funcionaria estatal refirió que dicha actividad a nivel nacional es liderada por la Secretaría de Salud Federal y tiene como finalidad acercar todos los servicios que se prestan en el sector salud hacia toda la población, en este caso a los municipios que atiende la Jurisdicción Sanitaria 01.

Hernández López manifestó que el inicio de la mencionada Senana Nacional de Salud Pública, será en el municipio de Allende y estableció que se contará con la presencia de todas las unidades móviles con la que se cuenta y que ofrece servicios dentales, papanicolaou, VPH, mastógrafo y farmacia.

Tras el arranque de la mencionada Semana Nacional de Salud Pública, la funcionaria estatal manifestó que se han preparado diferentes actividades, las cuales están programadas del 06 al 13 de septiembre del año en curso.

"Lo que traemos de temas relevantes es nutrición saludable, activación física, higiene personal, salud sexual y reproductiva, salud bucal, salud mental y prevención de accidentes en todos los grupos de edad, tanto en casa como en la vía pública", indicó Hernández López.


Consideró que esto último es muy importante, dado el incremento en los accidentes tanto en el hogar como en la vía pública, además de la relevancia de la lactancia materna y todos los programas de detección y atención preventiva.


La coordinadora del área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 invitó a la población a acudir a las diferentes actividades que se realizarán en toda la jurisdicción durante la semana que comprende del 6 al 13 de septiembre.


"Esta semana se intensifican estas acciones, pero siempre las tenemos en nuestros centros de salud y en nuestras actividades diarias. Dentro de esta jornada estaremos en centros comerciales, escuelas, entornos laborales y albergues", indicó la funcionaria estatal.


La doctora Priscilla Hernández agregó que se buscan espacios de fácil acceso para la población, por lo que aún está pendiente definir el lugar donde se desarrollará el arranque de dicha Semana Nacional de Salud Pública.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Allende Coahuila Salud Pública

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Arrancará en Allende las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409697

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx