Arrancará en Allende las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública

Priscilla Hernández López, coordinadora del área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dieron a conocer que preparan una serie de actividades por la Semana Nacional de Salud Pública y la cual arrancará en el municipio de Allende.

La funcionaria estatal refirió que dicha actividad a nivel nacional es liderada por la Secretaría de Salud Federal y tiene como finalidad acercar todos los servicios que se prestan en el sector salud hacia toda la población, en este caso a los municipios que atiende la Jurisdicción Sanitaria 01.

Hernández López manifestó que el inicio de la mencionada Senana Nacional de Salud Pública, será en el municipio de Allende y estableció que se contará con la presencia de todas las unidades móviles con la que se cuenta y que ofrece servicios dentales, papanicolaou, VPH, mastógrafo y farmacia.

Tras el arranque de la mencionada Semana Nacional de Salud Pública, la funcionaria estatal manifestó que se han preparado diferentes actividades, las cuales están programadas del 06 al 13 de septiembre del año en curso.

"Lo que traemos de temas relevantes es nutrición saludable, activación física, higiene personal, salud sexual y reproductiva, salud bucal, salud mental y prevención de accidentes en todos los grupos de edad, tanto en casa como en la vía pública", indicó Hernández López.

Consideró que esto último es muy importante, dado el incremento en los accidentes tanto en el hogar como en la vía pública, además de la relevancia de la lactancia materna y todos los programas de detección y atención preventiva.

La coordinadora del área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 invitó a la población a acudir a las diferentes actividades que se realizarán en toda la jurisdicción durante la semana que comprende del 6 al 13 de septiembre.

"Esta semana se intensifican estas acciones, pero siempre las tenemos en nuestros centros de salud y en nuestras actividades diarias. Dentro de esta jornada estaremos en centros comerciales, escuelas, entornos laborales y albergues", indicó la funcionaria estatal.

La doctora Priscilla Hernández agregó que se buscan espacios de fácil acceso para la población, por lo que aún está pendiente definir el lugar donde se desarrollará el arranque de dicha Semana Nacional de Salud Pública.