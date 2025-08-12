Coahuila MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

Arrancan festejos del 336 aniversario de Monclova

Entregan la Presea Alonso de León 2025 a personas que han contribuido de manera significativa a la ciudad

SERGIO RODRÍGUEZ

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, inauguró los eventos por el 336 aniversario de la ciudad, resaltando el orgullo de ser monclovenses y el compromiso colectivo para enfrentar los desafíos actuales.

“Los que hacemos grande a nuestra ciudad somos cada uno de nosotros, las familias monclovenses, y somos quienes seguimos trabajando para los grandes retos que nos pone la vida”, expresó.

El edil subrayó que el progreso regional solo se logra con una alianza sólida entre ciudadanos, sector privado y autoridades de los tres órdenes de gobierno. En su reciente reunión con el gobernador y la presidenta municipal de Frontera, Chema Morales, Villarreal reafirmó esa colaboración. 

“Es la manera: los tres órdenes de gobierno trabajando para bien de nuestra región, para bien de nuestra ciudad y por ende que vengan las mejores oportunidades”, señaló.



Reconocimientos a quienes dignifican el nombre de Monclova


En el marco de los festejos, se entregó la Presea Alonso de León 2025 a personas que han contribuido de manera significativa a la ciudad. La ceremonia contó con la presencia de autoridades estatales, municipales, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.


Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila, destacó el compromiso y esfuerzo del alcalde y de toda la comunidad. “Hace un año me comentaba que quería aprender Google y hoy lo demuestra con su trabajo”, afirmó, agradeciendo el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.




“La unidad y el trabajo conjunto son la clave para el desarrollo, la paz y la seguridad en la región. Estamos construyendo un Coahuila mejor con empatía, cercanía y compromiso social”, añadió.




El alcalde Villarreal reiteró que el progreso se construye cada día con educación y trabajo.




“Levantarnos cada día y luchar con las herramientas del estudio y el trabajo para hacer un Monclova más próspero, cumpliendo los sueños de muchas generaciones”, dijo.




Además, reconoció el legado de hombres y mujeres valientes que dieron forma a la historia de la ciudad, destacando la colaboración con los tres órdenes de gobierno como fundamento para un futuro mejor.


Galardonados en la Presea Alonso de León 2025


    

  • Nora Leticia Rocha, destacada atleta nacional e internacional: ostenta marcas históricas como la segunda mejor marca nacional en 5 km ruta (15′20″, Carlsbad, California, 2000), y por 20 años fue la poseedora del récord mexicano en 1500 m planos (Richmond, Canadá, 1998).
    • 

  • Rosario Domínguez Gutiérrez recibió el galardón póstumo por su destacada trayectoria docente, literaria y promotora de la cultura, con más de cuatro décadas dedicadas a la enseñanza en niveles medio y superior.
    • 

  • El Movimiento Scout de Monclova, galardonado en la categoría Organismo No Gubernamental (ONG,) por su labor educativa, social y su contribución al desarrollo humano y cohesión comunitaria. El movimiento en Monclova data de 1949, gracias a la visión del ingeniero Pablo M. Sada.
    • 



Este homenaje fue una celebración del entusiasmo, la entrega y el talento de quienes representan a la comunidad monclovense y sirven de inspiración para futuras generaciones. El alcalde concluyó con un llamado a la unidad y al esfuerzo continuo para construir una ciudad digna, segura y orgullosa de su gente.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx