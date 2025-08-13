Arranca venta de tortilla a 15 pesos el kilo, a través de Mejora Coahuila

En la cancha de la colonia J. Luz Torres arrancó la venta de tortillas a 15 pesos el kilo a través del programa Mejora Coahuila, las cuales podrán adquirirse en los puntos que el gobierno estatal dará a conocer diariamente en las redes sociales y donde se colocarán distintivos para que la ciudadanía los identifique. Además, se entregaron 300 kilos sin costo por única ocasión.

La venta de este alimento se hará de lunes a viernes, con la meta de 2 mil kilos por día y más de 180 mil a partir de esta fecha y hasta diciembre próximo, según dio a conocer el coordinador estatal del programa, Gabriel Elizondo Pérez.

El funcionario dijo que por ahora se está afinando el número de productores de la masa y tortilla que se unen a la estrategia, y tampoco dio a conocer el monto de inversión que el gobierno estatal habrá de realizar, lo cual se informará hasta que finalice, según indicó.

“Ha sido una coordinación de pláticas de meses, se quiso lanzar este programa hace más de cuatro meses y no se llegaba al acuerdo del precio, pero finalmente los tortilleros accedieron y optaron por vender el producto a bajo costo”, manifestó.

Resaltó que el precio de los 15 pesos se logró en común acuerdo y será un ganar-ganar , y que fueron los mismos tortilleros quienes establecieron ese costo, mientras que el gobierno estatal a través de Mejora, facilitará el tema de la logística.

Elizondo Pérez informó que actualmente el programa Mejora Coahuila tiene más de 450 mil beneficiarios en programas como el alimentario, para el que se tienen que cubrir requisitos básicos porque son insumos que se deben comprobar.

Sin embargo, tanto los Mercaditos como la venta de productos a bajo costo (pintura, impermeabilizante, minisplits, material de construcción) entre muchos otros, son abiertos para toda la ciudadanía que lo necesite.

“No se requiere tener una tarjeta especial, portar un chaleco o ser de un determinado color o partido”, aclaró.