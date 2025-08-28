Arranca obra hidráulica en Candela de 3.8 mdp

Con una inversión de 3.8 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila inició la construcción de una línea de conducción de agua potable en Candela, beneficiando a toda la población urbana.

Gabriel Villarreal Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, informó que la obra responde a la principal demanda de los habitantes, quienes padecían desabasto de agua desde hace varios años.

El funcionario explicó que este proyecto garantiza el suministro para todas las familias del casco urbano, mejorando con ello la calidad de vida y cumpliendo compromisos adquiridos por el gobernador.

Durante su visita a Candela en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Villarreal Pérez aseguró que el desarrollo en Coahuila es parejo y se distribuye en todos los municipios.

Recordó que en semanas recientes se han realizado giras de trabajo en Ocampo, Sierra Mojada, Torreón, Piedras Negras, Acuña, Castaños, Monclova y Múzquiz, donde también arrancaron proyectos de beneficio social.

Desarrollo regional con obras prioritarias

El coordinador de Mejora Coahuila precisó que las obras impulsadas por el gobierno estatal se realizan con base en las necesidades reales de la gente y no en ocurrencias políticas.

“Podríamos haber remodelado la plaza o pintado fachadas para la proyección turística, pero aquí la prioridad era resolver el tema del agua, porque la ciudadanía lo exigía”, expuso.

Villarreal Pérez señaló que los indicadores de bienestar en la región Centro-Desierto mejorarán con esta inversión, ya que el acceso al agua impacta directamente en salud, economía y educación.

Destacó que el gobernador Jiménez Salinas ha reiterado que cada acción de gobierno debe orientarse a elevar la calidad de vida y cumplir promesas de campaña con hechos.

El funcionario aseguró que esta obra de conducción hidráulica se convertirá en una de las más importantes para Candela en los últimos años, por el beneficio directo que representa.

Añadió que la coordinación con alcaldesas y alcaldes de todo el estado ha sido clave, pues las decisiones se toman escuchando a la gente y priorizando lo verdaderamente urgente.

Arrancará programa de útiles escolares gratuitos

Además de la obra hidráulica, Villarreal Pérez adelantó que el próximo lunes el gobernador Manolo Jiménez arrancará en Coahuila un programa de entrega gratuita de útiles escolares.

Se distribuirán más de 500 mil paquetes en todas las escuelas públicas de nivel básico, desde preescolar hasta secundaria, beneficiando a estudiantes de cada rincón del estado.

El coordinador estatal detalló que en las comunidades rurales, junto con los útiles escolares, los niños recibirán un uniforme completo y calzado, garantizando así un apoyo integral a las familias.

“El objetivo es reforzar la educación, aliviar la economía de los hogares y posicionar a Coahuila entre los primeros lugares en programas de apoyo social a estudiantes”, explicó.

Aseguró que este esfuerzo refleja la visión de un gobierno cercano a la gente, que escucha y responde con programas sociales directos, sin distingos ni exclusiones de ningún tipo.

El programa de útiles escolares, dijo, también forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña, en los que se prometió apoyar decididamente la educación y la economía familiar.

Gobierno cercano a la ciudadanía

Villarreal Pérez resaltó que cada visita del gobernador Manolo Jiménez a los municipios fortalece la coordinación con los ayuntamientos, pues los proyectos se diseñan en conjunto con la ciudadanía.

Indicó que gracias a este trabajo en equipo, se logra que Coahuila mantenga estabilidad, crecimiento y confianza entre los ciudadanos, consolidando al estado como referente en desarrollo regional.

En el caso de Candela, insistió que la obra hidráulica marca un antes y un después para la población, al garantizarse un servicio básico fundamental como el agua potable.

“Hoy Candela tiene asegurado el abasto, y con ello la gente vivirá mejor. Este es el resultado de trabajar en coordinación con todos”, reiteró el funcionario estatal.

Agregó que el gobierno no improvisa proyectos, sino que los planifica con base en estudios y en las prioridades expresadas por la misma ciudadanía de cada municipio.

Con este tipo de acciones, concluyó, se construye un Coahuila más fuerte, donde cada obra y cada programa social se traduce en bienestar para las familias de todas las regiones.