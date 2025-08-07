Arranca México Avante Coahuila en La Laguna

El partido México Avante Coahuila inició actividades en La Laguna, con una rueda de prensa y la apertura de las oficinas en la colonia La Amistad de esta ciudad; el presidente estatal, Fernando Rodríguez González aseguró que no serán “paleros” ni se aliarán con otros partidos políticos para competir en las próximas elecciones locales de 2026, cuando se renovarán las diputaciones federales.

El representante de este nuevo partido local dijo que, con base en una ideología social demócrata, se trabajará sobre una agenda que impulse la iniciativa privada, respetando los derechos de los trabajadores, además de motivar la participación política de hombres y mujeres de los sectores más olvidados de la sociedad.

Promoverán también la creación de un banco de alimentos y banco de medicamentos, de manera que se atienda la asistencia social sin caer en las dádivas, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de los gobiernos y la ética empresarial.

“Seremos solidarios con el gobierno de Coahuila, siempre y cuando éste sea solidario con los coahuilenses, buscaremos que se ponga un alto al golpeteo, amenazas y extorsión de cuerpos policiacos”, indicó, al señalar que se sumarán al gobernador Manolo Jiménez en su petición al gobierno federal para reactivar programas de apoyo al campo, y para que el estado reciba los recursos que necesita para ejecutar proyectos de obras e infraestructura, al igual que en el sur del país.

Rodríguez González dijo tener antecedentes de militancia en otros partidos, como el PRD y de haber apoyado la “lucha” de Andrés Manuel López antes de ser presidente, pero que no se afilió a Morena porque “vi con mucha tristeza que ese partido, Morena, recogió el cascajo o la basura de partidos políticos, de priistas y panistas; para muestra tenemos un senador, Luis Fernando Salazar, quien junto con su papá se burlaban de Andrés Manuel, Ricardo Mejía y un servidor cuando recorríamos Coahuila en un Tsuru de mi propiedad”.

Cuestionó también que PRI y PAN, que son ideológicamente opuestos, se alíen al igual que con UDC para mantener el registro.

“Da vergüenza ver cómo esos partidos que han decepcionado tienen que buscar aliarse para mantener el registro. ¿Quién es Miguel Riquelme? Un exalcalde que le falló a La Laguna y hoy es senador, partido, ¿quién es Luis Fernando Salazar?, un hombre del yunque panista que hablaba pestes de Andrés Manuel y ahora es senador por su partido, cuestionó.

Por esa razón, dijo, para las candidaturas a diputados locales se van a seleccionar los mejores perfiles de hombres y mujeres, cerrando las puertas de antemano a exregidores, exalcaldes y exdiputados que hayan tenido un historial negativo.

El dirigente de este nuevo partido informó también que el día de ayer, el Tribunal Electoral de Coahuila validó el registro ante el IEC, tras la impugnación que había presentado UDC, y que cuenta con el apoyo de unos 16 mil ciudadanos.