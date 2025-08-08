Torreón Rally Coahuila 1000 Drenaje Pluvial Pemex peñoles Agua Saludable

Rally Coahuila 1000

Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor

Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor

Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor

Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor

EL SIGLO

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde, Román Alberto Cepeda González encabezaron el banderazo de arranque a los participantes del Rally Coahuila 1000 en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, actividad que reúne a casi 400 pilotos de 11 países del mundo y diferentes estados del país.

En esta ocasión se celebran también los 15 años de esta competencia, por lo que a decir del mandatario estatal, será un gran éxito y además, se generará una derrama económica importante que superará los 50 millones de pesos para esta región.

“Estamos contentos de arrancar una vez más esta gran carrera de México, una carrera segura donde participan casi 400 pilotos de 11 países del mundo y diferentes estados del país, esta actividad nos fortalece en la parte turística, pues en la estrategia se trae el impulso de eventos por regiones y este es de los más importantes en la región de La Laguna, que se realiza en coordinación con la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad”, según indicó.

Jiménez Salinas destacó las condiciones de seguridad que permiten llevar a cabo este tipo de actividades, y dijo que el dispositivo de vigilancia en todo el trayecto, desde esta ciudad hacia Parras y Monclova, estará a cargo de más de mil elementos en patrullas, helicópteros y ambulancias.


Tras dar el arranque a los participantes, éstos estarán llegando en unas horas a Parras, donde pernoctan la primera noche y al día siguiente se van a Monclova.




Ayer jueves por la noche, el alcalde y el gobernador recibieron a los participantes del evento turístico y de competencia en la explanada de la Plaza Mayor, donde se ofreció una cena.


El presidente municipal, Román Alberto Cepeda reconoció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los participantes y a los organizadores, por hacer posible esta gran carrera, y destacó que Coahuila tiene las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo, pues es un Estado seguro en el que se puede transitar en sus 38 municipios.


“En este evento donde se puede hacer turismo con tranquilidad, con responsabilidad, en un Estado donde puede uno transitar por los 38 municipios; en esta ocasión vamos a estar en Torreón, Parras, Viesca, San Pedro, Monclova.




La seguridad es importante para los más de 400 participantes que vienen de países como España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, entre otros, es un mensaje de que en Coahuila se vive seguro, de que cada uno de los municipios hace un esfuerzo por seguir poniendo a Coahuila entre los estados más seguros del país”, manifestó.


Cepeda González dijo que esta es la décimo quinta edición recreativa, y la décimo primera de competencia del Coahuila 1000, y manifestó su reconocimiento a los competidores y a la Canaco Servytur que está a cargo de la organización.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Turismo Torreón Turismo Coahuila Turismo Rally Coahuila 1000

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404952

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx