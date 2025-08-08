Manolo Jiménez y Román Cepeda dan el arranque al Rally Coahuila 1000 en Plaza Mayor

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde, Román Alberto Cepeda González encabezaron el banderazo de arranque a los participantes del Rally Coahuila 1000 en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, actividad que reúne a casi 400 pilotos de 11 países del mundo y diferentes estados del país.

En esta ocasión se celebran también los 15 años de esta competencia, por lo que a decir del mandatario estatal, será un gran éxito y además, se generará una derrama económica importante que superará los 50 millones de pesos para esta región.

“Estamos contentos de arrancar una vez más esta gran carrera de México, una carrera segura donde participan casi 400 pilotos de 11 países del mundo y diferentes estados del país, esta actividad nos fortalece en la parte turística, pues en la estrategia se trae el impulso de eventos por regiones y este es de los más importantes en la región de La Laguna, que se realiza en coordinación con la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad”, según indicó.

Jiménez Salinas destacó las condiciones de seguridad que permiten llevar a cabo este tipo de actividades, y dijo que el dispositivo de vigilancia en todo el trayecto, desde esta ciudad hacia Parras y Monclova, estará a cargo de más de mil elementos en patrullas, helicópteros y ambulancias.

Tras dar el arranque a los participantes, éstos estarán llegando en unas horas a Parras, donde pernoctan la primera noche y al día siguiente se van a Monclova.

Ayer jueves por la noche, el alcalde y el gobernador recibieron a los participantes del evento turístico y de competencia en la explanada de la Plaza Mayor, donde se ofreció una cena.

El presidente municipal, Román Alberto Cepeda reconoció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los participantes y a los organizadores, por hacer posible esta gran carrera, y destacó que Coahuila tiene las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo, pues es un Estado seguro en el que se puede transitar en sus 38 municipios.

“En este evento donde se puede hacer turismo con tranquilidad, con responsabilidad, en un Estado donde puede uno transitar por los 38 municipios; en esta ocasión vamos a estar en Torreón, Parras, Viesca, San Pedro, Monclova.

La seguridad es importante para los más de 400 participantes que vienen de países como España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, entre otros, es un mensaje de que en Coahuila se vive seguro, de que cada uno de los municipios hace un esfuerzo por seguir poniendo a Coahuila entre los estados más seguros del país”, manifestó.

Cepeda González dijo que esta es la décimo quinta edición recreativa, y la décimo primera de competencia del Coahuila 1000, y manifestó su reconocimiento a los competidores y a la Canaco Servytur que está a cargo de la organización.