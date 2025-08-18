Arranca curso de tejido fino dirigido a artesanos dedicado al sarape de Saltillo

A fin de rescatar la técnica de tejido del “Sarape Antiguo de Saltillo” y preservar la elaboración de esta emblemática pieza representativa del patrimonio cultural de México, se lleva a cabo el curso “Tejido Fino” en la Escuela del Sarape La Favorita.

Lo anterior con el objetivo de continuar capacitando a los maestros obrajeros y tejedores de sarape, a través de un curso con la participación de 15 personas inscritas, quienes reciben instrucción directa del maestro Román Gutiérrez Ruiz, originario de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

El maestro, según se dio a conocer, es descendiente de una familia de grandes maestros artesanos textiles; además de ser reconocido a nivel nacional e internacional por su maestría en el teñido con tintes naturales de hilos de lana, algodón, seda y diversas fibras vegetales y animales.

Román ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y rescate detécnicas de tejido, incluyendo el Gaban Sarape de Saltillo, cuyas piezas forman parte de la colección privada de Fomento Cultural Banamex.

También, ha recuperado técnicas ancestrales prehispánicas en vestimentas de la élite mesoamericana, hoy resguardadas en el Museo Textil de Oaxaca y en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, Texas, EUA.

Su destacada trayectoria le ha valido ser reconocido como uno de los Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca en 2011, posteriormente como Gran Maestro del Arte Popular Mexicano en 2015, y en 2019 como Gran Maestro del Arte Popular de Iberoamérica, distinción publicada en la primera edición del compendio de Grandes Maestros de Iberoamérica por Fomento Cultural Banamex, A.C.

En ese sentido, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, subrayó que la capacitación continua y la preservación de las técnicas tradicionales de tejido son esenciales para garantizar que el Sarape de Saltillo conserve su autenticidad y valor cultural.