Coahuila Saltillo GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe Coahuila

Saltillo

Arranca curso de tejido fino dirigido a artesanos dedicado al sarape de Saltillo

Arranca curso de tejido fino dirigido a artesanos dedicado al sarape de Saltillo

Arranca curso de tejido fino dirigido a artesanos dedicado al sarape de Saltillo

ISABEL AMPUDIA

A fin de rescatar la técnica de tejido del “Sarape Antiguo de Saltillo” y preservar la elaboración de esta emblemática pieza representativa del patrimonio cultural de México, se lleva a cabo el curso “Tejido Fino” en la Escuela del Sarape La Favorita.

Lo anterior con el objetivo de continuar capacitando a los maestros obrajeros y tejedores de sarape, a través de un curso con la participación de 15 personas inscritas, quienes reciben instrucción directa del maestro Román Gutiérrez Ruiz, originario de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

El maestro, según se dio a conocer, es descendiente de una familia de grandes maestros artesanos textiles; además de ser reconocido a nivel nacional e internacional por su maestría en el teñido con tintes naturales de hilos de lana, algodón, seda y diversas fibras vegetales y animales.

Román ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y rescate detécnicas de tejido, incluyendo el Gaban Sarape de Saltillo, cuyas piezas forman parte de la colección privada de Fomento Cultural Banamex.

siglonet-229543


También, ha recuperado técnicas ancestrales prehispánicas en vestimentas de la élite mesoamericana, hoy resguardadas en el Museo Textil de Oaxaca y en el Museo de Ciencias Naturales de Houston, Texas, EUA.


Su destacada trayectoria le ha valido ser reconocido como uno de los Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca en 2011, posteriormente como Gran Maestro del Arte Popular Mexicano en 2015, y en 2019 como Gran Maestro del Arte Popular de Iberoamérica, distinción publicada en la primera edición del compendio de Grandes Maestros de Iberoamérica por Fomento Cultural Banamex, A.C.


En ese sentido, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, subrayó que la capacitación continua y la preservación de las técnicas tradicionales de tejido son esenciales para garantizar que el Sarape de Saltillo conserve su autenticidad y valor cultural.




“Con estos espacios de formación, nuestros artesanos fortalecen sus habilidades, aprenden de grandes maestros y aseguran que este símbolo de identidad coahuilense siga trascendiendo generaciones”, señaló.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Arranca curso de tejido fino dirigido a artesanos dedicado al sarape de Saltillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407440

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx