Arman la 'Parranda Tour 2025' en Torreón

La música forma parte del día a día del ser humano. Hay piezas que musicalizaron sus historias de amor y otras sus rompimientos. Existen temas que cuentan una historia que conecta con las masas y otros más que gustan simplemente por el ritmo.

Depende del estado de ánimo de cada persona la elección de una canción, pero cuando todas las anteriormente mencionadas suenan en una velada significa que se armó una parranda.

Alta Consigna, Virlán García y Perdidos de Sinaloa comenzaron en el mes del amor, febrero, "La Parranda Tour 2025", una gira que, como su nombre lo dice, es una fiesta en la que deleitan con canciones románticas, de desamor, corridos y homenajes.

Después de armar la parranda en ciudades de Chihuahua, Baja California, Sonora, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, los siguientes invitados a la fiesta fueron los laguneros.

El Centro de Convenciones de Torreón fue sede de esta magna celebración este viernes 21 de marzo.

Pasadas las 21:00 horas, la agrupación torreonense Primera Iniciativa abrió el evento.

(EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

Cuando el reloj marcó las 22:47 horas, comenzó un video promocional de los artistas estelares. Un minuto después sonaron los primeros acordes de La parranda va a empezar y, literalmente, la Parranda Tour dio inicio.

La presencia de Aarón Gil, Dariel Ramírez y, por supuesto, Virlán García, sobre el escenario, generó gran euforia.

Desde ese momento, comenzaron a cumplir su objetivo: crear un ambiente festivo y, a través de la fusión de sus tres voces y del regional mexicano, hacer vivir a los presentes una noche inolvidable, llena de recuerdos de sus éxitos y varios covers.

ENTRE EL AMOR Y EL DESAMOR

"Arriba las mujeres bonitas de la Comarca", dijeron minutos antes de las 23:00 horas, para interpretar El poder de tu mirada.

Siguiendo en este tenor romántico, interpretaron Mi vida eres tú.

Otras canciones de amor cantadas a lo largo de la noche fueron Sientes lo que siento y El amor de mi vida. Durante estos segmentos melosos, algunas parejas se abrazaban. No obstante, también los que pasaban por alguna decepción amorosa tuvieron la oportunidad de identificarse con alguna rola, como Se va muriendo mi alma y Te deseo lo mejor.

No faltó uno de los temas de Pancho Barraza. Bajo la advertencia de no marcarle al ex, cantaron Mi enemigo el amor.

"Una de mis canciones favoritas", dijo Aarón antes de cantar No te pido mucho.

Para los que están notando actitudes diferentes en su pareja sonaron Quién te entiende y No te vayas.

(EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE CASTRUITA)

LAS INFALTABLES

Asimismo, interpretaron corridos y canciones que no podían faltar en esa noche, como El Gross, El Quesito, Mi Último deseo e Híbrido.

La respuesta a la pregunta "¿Les gustan los corridos?", fue la interpretación de Los Ninis.

El Sinaloense fue el incentivo para que todos se pusieran de pie para bailar. De ahí le siguió un segmento que incluyó canciones muy movidas.

Para la última parte de la noche realizaron un homenaje a Valentín Elizalde.

Después de la 1:40 de este sábado, deleitaron con uno de los temas más esperados, Culpable tú. Al unísono, sin importar el estado sentimental o de ánimo, todos la cantaron.