Ariadne Díaz habla sobre la supuesta infidelidad de Marcus Ornellas

La pareja de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas han estado en boca de todos luego de que se dieran a conocer unas imágenes en las que presuntamente el actor brasileño aparece coqueteandole a otra mujer.

De acuerdo con el paparazzi Kadri, Marcus Ornellas habría mostrado interés por una mujer mientras realizaba compras en un centro comercial. Aunque la mujer ignoró al actor, él aparentemente continuó siguiéndola hasta que esta se alejó.

Aunque no hubo evidencia de una infidelidad concreta, la actitud del actor generó críticas por su aparente insistencia hacia alguien que no es su pareja. Este incidente desató comentarios y especulaciones sobre la relación entre Marcus y Ariadne Díaz, quienes hasta ahora no han emitido declaraciones al respecto.

Tras la controversia que rodea a Marcus Ornellas por un supuesto coqueteo con otra mujer en un centro comercial, la prensa no tardó en buscar la reacción de Ariadne Díaz.

La actriz, quien se encontraba promocionando sus nuevos proyectos, se mostró tranquila y afirmó no haber visto las fotografías que generaron tanto revuelo en redes sociales. Con una actitud positiva, evitó profundizar en el tema y prefirió centrarse en su carrera y actividades actuales.

“No me digas que ahorita ya acabé y lo voy a ir a buscar. Ya ni me digas, ahorita, lo busco y me lo encuentro. Imagínate que ni lo he visto, o sea, no, realmente no, no andamos buscando eso. Ni lo vemos, ni estamos ahí al pendiente”, dijo la actriz.